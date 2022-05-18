***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
18.05.2022 16:19
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Yayla Gıda payları, 20/05/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 472.600.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
YAYLA GIDA XUTUM 20/05/2022
YAYLA GIDA XTUMY 20/05/2022
YAYLA GIDA XYLDZ 20/05/2022
YAYLA GIDA XHARZ 20/05/2022
YAYLA GIDA XUSIN 20/05/2022
YAYLA GIDA XGIDA 20/05/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031143
BIST
16:362.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,43
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:3615,9801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0780
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:3616,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0810
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:36931,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,21
|Açılış
|: 931,61
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ORCAY
|21,90
|132.518.235
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.504.931
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.931.396
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.801.297
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.344.998
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,76
|15.283.312
|% -9,31
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|SMRTG
|23,28
|132.809.248
|% -6,66
|
|OZRDN
|10,40
|3.651.247
|% -6,22
|
|OYAYO
|8,27
|4.601.978
|% -6,13
|
|THYAO
|42,30
|3.893.935.056
|% 0,52
|
|SISE
|19,96
|1.872.042.180
|% 0,25
|
|GARAN
|15,00
|1.550.028.456
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,33
|1.232.881.870
|% 1,64
|
|SAHOL
|19,46
|1.146.370.394
|% 0,21
|
|YKBNK
|4,33
|1.232.881.870
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,62
|614.339.802
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,01
|1.108.491.752
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,17
|160.961.775
|% 0,00
|
|GARAN
|15,00
|1.550.028.456
|% 0,20
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9688
|15,9774
|% 0,47
|
|Euro
|16,8100
|16,8200
|% 1,26
|
|Sterlin
|19,7640
|19,8632
|% -0,26
|
|Frank
|15,9605
|16,0567
|% 0,10
|
|Riyal
|4,2461
|4,2674
|% 0,43
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,29
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,80
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.344
|51,97
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|25,14
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,91
|
Seans Raporu
16:32
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