***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [YYLGD]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarYayla Gıda payları, 20/05/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai ve BIST Gıda İçecek endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 472.600.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %15 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiYAYLA GIDA XUTUM 20/05/2022YAYLA GIDA XTUMY 20/05/2022YAYLA GIDA XYLDZ 20/05/2022YAYLA GIDA XHARZ 20/05/2022YAYLA GIDA XUSIN 20/05/2022YAYLA GIDA XGIDA 20/05/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031143BIST