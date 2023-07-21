***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
21.07.2023 15:48
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
-
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
YAYLA GIDA XKURY 24/07/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174182
BIST
'
18:006.692
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 9,72
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1913
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1420
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.697,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.697,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YEOTK
|145,20
|1.077.628.930
|% 10,00
|
|SDTTR
|180,40
|1.582.437.152
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.597.939
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.461.830
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.990.058
|% 10,00
|
|EKIZ
|23,40
|1.596.640
|% -10,00
|
|MARKA
|13,70
|99.539.281
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.708.269
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.069.284
|% -9,94
|
|KGYO
|57,40
|105.859.890
|% -7,72
|
|ASTOR
|97,60
|11.300.086.889
|% 8,81
|
|THYAO
|223,80
|7.108.099.268
|% -0,62
|
|TUPRS
|91,45
|4.627.209.565
|% 0,49
|
|EUPWR
|174,90
|3.850.599.285
|% 3,43
|
|ASELS
|72,15
|3.576.313.435
|% -2,04
|
|ZOREN
|3,99
|2.457.873.937
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,26
|2.546.298.663
|% -2,94
|
|SKBNK
|3,00
|873.774.968
|% 1,69
|
|ODAS
|10,31
|2.838.003.756
|% 5,20
|
|CANTE
|20,72
|3.348.714.104
|% -4,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9327
|26,9383
|% 0,72
|
|Euro
|29,9718
|29,9915
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,5005
|34,6736
|% 0,50
|
|Frank
|30,9876
|31,1743
|% 0,76
|
|Riyal
|7,1630
|7,1990
|% 0,72
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.125
|11.250
|-59,00
|
|Yarım
|5.562
|5.651
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,08
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|0,80
|
Seans Raporu
18:00
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17:59KONKA
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17:57
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem