***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 10:00
( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYLGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYLGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075787
BIST
10:014.007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 28,09
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.013
En Düşük
3.987
10:0118,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0222
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6707
En Düşük
18,5879
10:0118,4915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0879
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5502
En Düşük
18,3744
10:01986,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,79
|Açılış
|: 986,50
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,07
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler09:55
|KONKA
|44,44
|3.217.100
|% 2,30
|
|KARYE
|26,10
|305.240
|% 1,95
|
|KLSYN
|3,73
|138.088
|% 1,63
|
|KOZAA
|32,40
|8.401.482
|% 1,63
|
|KOZAL
|197,00
|16.186.308
|% 1,39
|
|AGYO
|5,02
|12.834.092
|% -8,73
|
|ERSU
|5,23
|58.878.330
|% -3,15
|
|HEKTS
|28,28
|10.981.583
|% -1,26
|
|HURGZ
|3,44
|44.640.703
|% 0,00
|
|GSDHO
|5,92
|98.251.893
|% 0,00
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6106
|18,6196
|% 0,07
|
|Euro
|18,4792
|18,4897
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,4294
|21,5369
|% 0,80
|
|Frank
|18,5817
|18,6936
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9406
|4,9654
|% 0,13
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|14,73
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,86
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.621
|6.689
|38,00
|
|Yarım
|3.226
|3.268
|19,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,30
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|1,40
|
Seans Raporu
09:55
daha fazla
-
10:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 02 artarak (% 0.19 ) 4, 339
-
10:11
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
-
10:11
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AGYO, AKPAZ
-
10:11
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, OLMK
-
10:11
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, SASA