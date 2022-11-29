***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:51
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYLGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYLGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082851
BIST
13:144.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 9,55
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
13:1418,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
13:1419,3436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0852
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
13:141.051,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 9,23
|Açılış
|: 1.051,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler13:13
|BFREN
|3.800,10
|91.084.255
|% 10,00
|
|AKSGY
|6,38
|112.209.939
|% 10,00
|
|PKENT
|180,40
|71.521.323
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|705.562.309
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.371.461
|% 9,98
|
|PRDGS
|15,86
|68.639.773
|% -8,85
|
|SEGYO
|3,21
|178.404.181
|% -8,81
|
|BAYRK
|9,87
|45.123.466
|% -6,53
|
|EDIP
|8,69
|65.064.423
|% -6,16
|
|ZEDUR
|36,56
|123.902
|% -5,04
|
|THYAO
|116,90
|5.987.865.974
|% 1,56
|
|SISE
|39,18
|4.346.568.222
|% -2,83
|
|YKBNK
|11,98
|2.672.034.074
|% 0,67
|
|KRDMD
|14,79
|2.574.754.974
|% 3,35
|
|EKGYO
|7,17
|2.394.247.256
|% 3,61
|
|EKGYO
|7,17
|2.394.247.256
|% 3,61
|
|SKBNK
|2,76
|641.919.954
|% 1,10
|
|YKBNK
|11,98
|2.672.034.074
|% 0,67
|
|ISCTR
|10,31
|1.838.999.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|14,79
|2.574.754.974
|% 3,35
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6340
|18,6363
|% 0,06
|
|Euro
|19,3385
|19,3448
|% 0,45
|
|Sterlin
|22,3092
|22,4211
|% 0,55
|
|Frank
|19,5214
|19,6390
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,01
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|15,11
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.052
|9,23
|
|Cumhuriyet
|7.000
|7.106
|12,00
|
|Tam
|7.025
|7.082
|46,00
|
|Yarım
|3.407
|3.463
|23,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,32
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,77
|0,21
|
|B. Petrol
|85,89
|85,89
|2,00
|