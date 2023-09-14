***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.09.2023 10:01
***YYLGD*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YYLGD]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YYLGD.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194734
BIST
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10:387.963
En Düşük
|Değişim
|: -0,64%
|| -51,21
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.962
En Yüksek
8.047
10:3826,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0143
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,3445
En Düşük
26,8173
10:3828,9875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0681
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,3961
En Düşük
28,8048
10:381.651,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.651,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ELITE
|39,60
|28.200.942
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|23.672.572
|% 10,00
|
|EBEBK
|82,25
|177.567.633
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|3.538.232
|% 9,96
|
|ULAS
|20,76
|2.730.501
|% 9,84
|
|SNPAM
|33,44
|1.585.190
|% -9,96
|
|OFSYM
|71,50
|70.830.198
|% -8,27
|
|TATEN
|54,00
|125.370.464
|% -8,24
|
|KZGYO
|36,56
|266.259.850
|% -7,54
|
|AYCES
|445,50
|46.870.570
|% -7,53
|
|SASA
|51,55
|1.074.750.715
|% 3,72
|
|THYAO
|231,60
|1.026.059.826
|% -0,04
|
|SISE
|55,30
|959.685.950
|% 0,09
|
|ENKAI
|37,30
|703.872.000
|% 0,97
|
|ASTOR
|136,50
|642.847.516
|% 0,15
|
|KATMR
|2,01
|114.635.639
|% -3,37
|
|ZOREN
|4,80
|223.265.376
|% -0,21
|
|SKBNK
|5,51
|250.064.228
|% 0,18
|
|AKGRT
|6,22
|222.035.883
|% 2,64
|
|YKBNK
|16,10
|555.856.747
|% -1,47
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9447
|26,9500
|% 0,05
|
|Euro
|28,9753
|28,9875
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,5471
|33,7153
|% -0,00
|
|Frank
|30,0656
|30,2467
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1639
|7,1998
|% 0,05
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,50
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.002
|11.090
|-15,00
|
|Yarım
|5.518
|5.568
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|92,45
|92,45
|0,57
|