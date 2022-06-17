***YYLGD* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 16:51
***YYLGD******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 12,50 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 20.05.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 18.06.2022 tarihinde sona ermektedir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037998
BIST
17:592.528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 43,04
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.529
En Düşük
2.486
17:5917,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3317
En Düşük
17,2421
17:5918,1394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1358
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.024,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,84
|Açılış
|: 1.024,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KUYAS
|6,71
|29.437.520
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|UFUK
|81,05
|9.667.400
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.058.753
|% 9,97
|
|OYYAT
|72,25
|54.312.117
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|YGGYO
|21,14
|14.568.812
|% -5,54
|
|TDGYO
|6,37
|5.237.228
|% -4,50
|
|EUREN
|24,98
|181.357.026
|% -4,14
|
|THYAO
|48,02
|4.113.654.357
|% 1,44
|
|EREGL
|28,76
|3.238.678.474
|% -1,51
|
|SISE
|21,84
|2.008.488.834
|% 3,70
|
|SASA
|45,96
|1.782.088.263
|% 1,14
|
|AKBNK
|8,99
|1.693.138.407
|% 6,14
|
|YKBNK
|4,87
|1.078.910.323
|% 4,73
|
|AKBNK
|8,99
|1.693.138.407
|% 6,14
|
|ODAS
|2,94
|530.808.088
|% -2,65
|
|PRDGS
|2,70
|513.830.547
|% -2,17
|
|TSKB
|2,27
|341.358.375
|% 6,57
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2826
|17,3101
|% 0,07
|
|Euro
|18,1072
|18,1235
|% -0,83
|
|Sterlin
|21,0310
|21,1365
|% -1,29
|
|Frank
|17,7435
|17,8504
|% -0,47
|
|Riyal
|4,6032
|4,6263
|% 0,12
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|-17,74
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-8,44
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.787
|6.902
|-64,00
|
|Yarım
|3.332
|3.376
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,05
|-0,18
|
|B. Petrol
|116
|116
|-4,28
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
-
17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem