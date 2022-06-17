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***YYLGD* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2022 16:51
***YYLGD* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YYLGD******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 12,50 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 20.05.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 18.06.2022 tarihinde sona ermektedir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır. 
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037998


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IMASM 48,74 5.058.753 % 9,97  
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Altın Gr. 1.024 1.024 -8,44  
Cumhuriyet 6.815 6.918 54,00  
Tam 6.787 6.902 -64,00  
Yarım 3.332 3.376 -31,00  
Çeyrek 1.669 1.687 -16,00  
Gümüş.Ons 21,63 21,65 -0,31  
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B. Petrol 116 116 -4,28  
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