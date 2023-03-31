***YYLGD* *NOV* *SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.03.2023 09:11
***YYLGD******NOV******SELGD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [SELGD, YYLGD]
İlgili Fonlar [NOV]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130009
BIST
10:304.867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -28,79
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
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4.876
En Düşük
4.842
10:3019,1955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
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19,3439
En Düşük
19,1514
10:3020,9309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 21,1400
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|Önceki Kapanış
|: 21,0100
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21,1194
En Düşük
20,8509
10:301.220,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.220,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:28
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|17.296.194
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.118.259
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|23.094.673
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.623.849
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,36
|14.697.495
|% -6,59
|
|ONCSM
|149,90
|19.898.907
|% -6,25
|
|IHAAS
|155,50
|8.082.988
|% -5,47
|
|TUPRS
|541,50
|459.955.929
|% 0,46
|
|KOZAL
|21,42
|391.875.198
|% 2,29
|
|ASELS
|53,00
|383.071.493
|% 0,09
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|GOKNR
|21,96
|373.107.714
|% -0,36
|
|SKBNK
|2,42
|128.891.356
|% 3,42
|
|ISCTR
|13,29
|284.239.044
|% -1,70
|
|AKFYE
|18,95
|377.533.322
|% -0,26
|
|YKBNK
|9,75
|184.625.771
|% -1,61
|
|EKGYO
|6,31
|117.663.459
|% -1,41
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1928
|19,1976
|% 0,16
|
|Euro
|20,8986
|20,9241
|% -0,07
|
|Sterlin
|23,6862
|23,8050
|% 0,04
|
|Frank
|20,9115
|21,0375
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0971
|5,1226
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,87
|
|Altın Gr.
|1.222
|1.223
|1,79
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.228
|8.324
|6,00
|
|Yarım
|4.033
|4.073
|3,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.037
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,70
|14,72
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,45
|78,45
|-0,15
|