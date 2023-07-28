***YYLGD* *TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2023 16:46
***YYLGD******TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 24 Temmuz tarihinde yapılan bildirimde Tat Gıda Sanayi A.Ş'nin % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için Pay Satın Alma teklifinde bulunulduğu bildirilmişti.
28.07.2023 tarihinde tarafımıza yapılan bildirim ile Şirket'imizin bir sonraki aşama olan, detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirilmiş olup, izleyen adımlarda süreçte yer alan tüm tarafların meşru çıkarlarının korunması amacıyla nihai sonuç kesinleşene kadar gizliliğin sağlanması için gerekli tüm önlemler alınacak olup, nihai aşamada kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176369
BIST
'
18:057.067
En Düşük
|Değişim
|: 3,08%
|| 211,17
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
7.097
18:0526,9476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0455
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
18:0529,7324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1783
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,7818
En Düşük
29,4967
18:051.699,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 14,34
|Açılış
|: 1.699,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.700,06
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|134,20
|5.063.623.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|238,80
|515.744.167
|% 10,00
|
|POLTK
|5.890,30
|75.425.878
|% 10,00
|
|AYCES
|198,00
|27.963.903
|% 10,00
|
|DERHL
|14,41
|87.191.758
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,56
|51.880.988
|% -9,99
|
|EDIP
|26,30
|18.425.372
|% -9,99
|
|AVHOL
|128,90
|10.804.527
|% -9,99
|
|ITTFH
|4,92
|198.448.106
|% -9,89
|
|PENTA
|24,60
|2.375.653.676
|% -9,49
|
|THYAO
|235,00
|12.264.859.948
|% 2,84
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|SAHOL
|57,75
|6.091.717.648
|% 5,29
|
|KOZAL
|27,92
|6.069.849.979
|% 1,31
|
|ASTOR
|101,30
|5.765.857.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,95
|10.621.201.165
|% 5,76
|
|EKGYO
|8,50
|5.523.154.473
|% 0,35
|
|SKBNK
|3,12
|1.381.259.776
|% 4,35
|
|ISCTR
|15,05
|5.223.758.373
|% 4,73
|
|PETKM
|17,57
|5.678.645.302
|% 4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9383
|26,9441
|% 0,16
|
|Euro
|29,7084
|29,7146
|% 0,54
|
|Sterlin
|34,5303
|34,7035
|% 0,49
|
|Frank
|30,8998
|31,0859
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1617
|7,1976
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|17,00
|
|Altın Gr.
|1.698
|1.699
|13,85
|
|Cumhuriyet
|11.326
|11.497
|55,00
|
|Tam
|11.068
|11.172
|29,00
|
|Yarım
|5.525
|5.612
|15,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.806
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,37
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,08
|0,17
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FORMT
Yüzde 9.76 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 006, 876 adet işlem
-
17:58CIMSA
Yüzde 7.39 oranında artışla 185.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 835, 469 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 43 üstünde . İşlem hacmi 154, 734.00 milyon TL de
-
17:57ALKIM
Yüzde 8.62 oranında artışla 37.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 974, 159 adet işlem
-
17:56ATAKP
Yüzde 9.99 oranında artışla 47.78 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 453 adet işlem