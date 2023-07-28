***YYLGD* *TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYLGD******TATGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TATGD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 24 Temmuz tarihinde yapılan bildirimde Tat Gıda Sanayi A.Ş'nin % 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için Pay Satın Alma teklifinde bulunulduğu bildirilmişti.28.07.2023 tarihinde tarafımıza yapılan bildirim ile Şirket'imizin bir sonraki aşama olan, detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirilmiş olup, izleyen adımlarda süreçte yer alan tüm tarafların meşru çıkarlarının korunması amacıyla nihai sonuç kesinleşene kadar gizliliğin sağlanması için gerekli tüm önlemler alınacak olup, nihai aşamada kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır."Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176369BIST