***YYLGD* *TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
09.05.2022 14:32
***YYLGD******TSKB******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
(Önceki açıklamamızdaki İlgili Şirket Kodu alanı düzeltilerek tekrar gönderilmektedir.]
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027743
BIST
14:512.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,67
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:5115,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1170
|Açılış
|: 15,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0620
En Düşük
14,9241
14:5115,9237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1495
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9237
En Düşük
15,7132
14:51900,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,00
|Açılış
|: 900,21
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:51
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.019.070
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.765.611
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.790.455
|% 9,94
|
|DEVA
|36,28
|119.553.473
|% -8,48
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,16
|18.474.767
|% -5,23
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|SANEL
|5,33
|2.264.979
|% -4,48
|
|THYAO
|42,44
|2.573.968.209
|% 0,14
|
|KRDMD
|16,11
|2.196.133.522
|% 4,07
|
|SISE
|19,46
|1.848.302.072
|% 0,36
|
|EREGL
|33,12
|1.383.551.432
|% 0,55
|
|TUPRS
|244,90
|1.378.712.017
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,68
|646.472.884
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,11
|2.196.133.522
|% 4,07
|
|YKBNK
|4,78
|598.715.454
|% -1,24
|
|KARSN
|5,56
|588.901.813
|% 2,21
|
|SISE
|19,46
|1.848.302.072
|% 0,36
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0478
|15,0620
|% 0,78
|
|Euro
|15,8971
|15,9237
|% 0,95
|
|Sterlin
|18,5343
|18,6272
|% 0,83
|
|Frank
|15,1144
|15,2055
|% 0,42
|
|Riyal
|3,9994
|4,0194
|% 0,71
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,84
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.054
|6.146
|-58,00
|
|Tam
|6.032
|6.185
|-50,05
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-24,22
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-12,10
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,64
|