***YYLGD* *TSKB* *YAYLA* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
09.05.2022 15:00
***YYLGD******TSKB******YAYLA******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [YAYLA, YYLGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte sunulmaktadır.
(Önceki açıklamamızdaki İlgili Şirket Kodu alanı sehven YAYLA olarak seçilmiştir. Rapor YYLGD ile ilgi olduğundan Şirket Kodu düzeltilerek tekrar gönderilmektedir.]
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027753
BIST
14:572.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,64
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
14:5715,0603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1153
|Açılış
|: 15,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0675
En Düşük
14,9241
14:5715,9134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1392
|Açılış
|: 15,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9365
En Düşük
15,7132
14:57900,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,62
|Açılış
|: 900,96
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler14:57
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.019.070
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.765.611
|% 9,96
|
|EMNIS
|24,76
|1.070.901
|% 9,95
|
|BRKSN
|9,84
|2.791.006
|% 9,94
|
|DEVA
|36,14
|121.377.661
|% -8,83
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,17
|18.479.973
|% -5,08
|
|PAMEL
|106,60
|3.953.753
|% -4,82
|
|DAGHL
|20,00
|2.187.554
|% -4,49
|
|THYAO
|42,48
|2.614.839.324
|% 0,24
|
|KRDMD
|16,08
|2.210.150.987
|% 3,88
|
|SISE
|19,44
|1.872.931.638
|% 0,26
|
|TUPRS
|245,50
|1.403.018.631
|% -3,80
|
|EREGL
|33,12
|1.395.734.207
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,67
|646.544.848
|% -0,74
|
|KRDMD
|16,08
|2.210.150.987
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,78
|608.333.572
|% -1,24
|
|KARSN
|5,55
|594.744.675
|% 2,02
|
|SISE
|19,44
|1.872.931.638
|% 0,26
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0504
|15,0603
|% 0,77
|
|Euro
|15,8935
|15,9134
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,5568
|18,6499
|% 0,95
|
|Frank
|15,1044
|15,1954
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9991
|4,0191
|% 0,70
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,84
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.054
|6.146
|-58,00
|
|Tam
|6.032
|6.185
|-50,05
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-24,22
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-12,10
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,64
|
Seans Raporu
14:57
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