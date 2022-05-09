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***YYLGD* *TSKB* *YAYLA* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

09.05.2022 15:00
***YYLGD* *TSKB* *YAYLA* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Ra


***YYLGD******TSKB******YAYLA******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [YAYLA, YYLGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte sunulmaktadır. 
(Önceki açıklamamızdaki İlgili Şirket Kodu alanı sehven YAYLA olarak seçilmiştir. Rapor YYLGD ile ilgi olduğundan Şirket Kodu düzeltilerek tekrar gönderilmektedir.]




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027753


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 20.900,00 1.159.702 % 10,00  
BOSSA 52,50 17.019.070 % 9,97  
UFUK 41,72 1.765.611 % 9,96  
EMNIS 24,76 1.070.901 % 9,95  
BRKSN 9,84 2.791.006 % 9,94  
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14:57 Alış Satış %  
Dolar 15,0504 15,0603 % 0,77  
Euro 15,8935 15,9134 % 0,88  
Sterlin 18,5568 18,6499 % 0,95  
Frank 15,1044 15,1954 % 0,36  
Riyal 3,9991 4,0191 % 0,70  
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14:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 -23,84  
Altın Gr. 899 899 -6,29  
Cumhuriyet 6.054 6.146 -58,00  
Tam 6.032 6.185 -50,05  
Yarım 2.915 2.992 -24,22  
Çeyrek 1.462 1.496 -12,10  
Gümüş.Ons 21,75 21,78 -0,59  
Gümüş Gr. 10,53 10,55 -0,21  
B. Petrol 110 110 -2,64  
Seans Raporu 14:57
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