***YYLGD* *TSKB* *YAYLA* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında









***YYLGD******TSKB******YAYLA******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [YAYLA, YYLGD]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarYayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Analist Raporu ekte sunulmaktadır.(Önceki açıklamamızdaki İlgili Şirket Kodu alanı sehven YAYLA olarak seçilmiştir. Rapor YYLGD ile ilgi olduğundan Şirket Kodu düzeltilerek tekrar gönderilmektedir.]http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027753BIST