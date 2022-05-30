***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 72.815.764 -1.941.136 7.307.279 10.000.000 -37.799.454 25.059.941 375.442.394 0 375.442.394Transferler25.059.941 -25.059.941Dönem Karı (Zararı)19.220.445 19.220.445 0 19.220.445Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.091.834 -2.091.834 0 -2.091.834Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 72.815.764 -4.032.970 7.307.279 10.000.000 -12.739.513 19.220.445 392.571.005 0 392.571.005Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 247.322.172 -4.502.621 -136.559.351 7.307.279 -62.818.747 418.431.866 769.180.598 0 769.180.598Transferler130.000.000 9.937.049 278.494.817 -418.431.866Dönem Karı (Zararı)289.069.280 289.069.280 0 289.069.280Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.548.916 16.261.818 14.712.902 0 14.712.902Dönem Sonu Bakiyeler430.000.000 247.322.172 -6.051.537 -120.297.533 17.244.328 215.676.070 289.069.280 1.072.962.780 0 1.072.962.780Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-537.858.249 40.804.100Dönem Karı (Zararı)289.069.280 19.220.445Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler193.198.573 39.611.587Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 3.820.069 6.534.356Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-26.136.450 -26.938.002Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -26.136.450 -26.938.002Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler836.912 2.940.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.662.493 1.534.730Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 -825.581 1.405.735Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler161.741.318 55.186.395Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-9.126.377 -853.592Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler170.867.695 56.039.987Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler34.109.477 -8.973.918Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19.431.741Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 13.943.507 5.162.965Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.034 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler6 4.897.774 5.699.326İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-981.106.173 -17.717.827Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3.719.137 20.520.764Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-222.880.161 -96.825.568İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.248.210 -99.989İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-220.631.951 -96.725.579Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.682.056 -312.714İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.374.376 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.307.680 -312.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-570.328.620 3.028.853Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-195.750.692 21.626.173Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.940.659 31.399.508İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-26.940.659 31.399.508Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.185.340 657.007Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.490 3.363.507İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 913.687İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-25.490 2.449.820Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)48.902.988 986.195İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.305.960 -2.161.552Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-16.376.710 -3.331.959Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)70.750 1.170.407Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-498.838.320 41.114.205Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -38.565.248 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-454.681 -310.105YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.181.218 -862.713Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.418 7.207.141Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri51.418 7.207.141Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.232.636 -8.069.854Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -2.878.674 -8.036.896Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -353.962 -32.958FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI277.719.956 -58.210.644Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri324.945.954 -57.615.420Kredilerden Nakit Girişleri324.945.954 -57.615.420Ödenen Faiz-56.352.375 -1.448.816Alınan Faiz9.126.377 853.592YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-263.319.511 -18.269.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-263.319.511 -18.269.257DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 925.233.844 142.238.493DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 661.914.333 123.969.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 661.914.333 925.233.844Ticari Alacaklar528.550.832 284.431.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 5.062.046 2.813.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 523.488.786 281.618.159Diğer Alacaklar4.328.116 2.070.436İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 0 50.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.328.116 2.020.436Türev Araçlar9 29.148.750 41.073.218Stoklar10 1.672.072.894 1.101.744.274Peşin Ödenmiş Giderler11 201.383.553 13.043.649Diğer Dönen Varlıklar12 29.523.046 13.146.336ARA TOPLAM3.126.921.524 2.380.743.752TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.126.921.524 2.380.743.752DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.120.404 4.839.541Diğer Alacaklar6.890.661 5.466.283İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 6.890.661 5.466.283Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 22.290.000 22.290.000Maddi Duran Varlıklar17 410.138.538 410.988.086Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 1.233.866 1.009.137TOPLAM DURAN VARLIKLAR441.673.469 444.593.047TOPLAM VARLIKLAR3.568.594.993 2.825.336.799KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.655.324.431 1.197.697.185Ticari Borçlar199.496.227 226.436.886İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 510.887 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 198.985.340 226.436.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 5.000.998 2.815.658Diğer Borçlar8.105 33.595İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.105 33.595Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 122.420.001 73.517.013Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 14.650.124 31.624.226Kısa Vadeli Karşılıklar3.966.701 4.792.282Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19,23 3.966.701 4.792.282Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 851.376 780.626ARA TOPLAM2.001.717.963 1.537.697.471TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.001.717.963 1.537.697.471UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 408.104.269 426.466.846Uzun Vadeli Karşılıklar8.269.818 4.929.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 8.269.818 4.929.256Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 77.540.163 87.062.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER493.914.250 518.458.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.495.632.213 2.056.156.201ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.072.962.780 769.180.598Ödenmiş Sermaye20 430.000.000 300.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)241.270.635 242.819.551Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)241.270.635 242.819.551Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)247.322.172 247.322.172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.051.537 -4.502.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-120.297.533 -136.559.351Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-120.297.533 -136.559.351Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-120.297.533 -136.559.351Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.244.328 7.307.279Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları215.676.070 -62.818.747Net Dönem Karı veya Zararı289.069.280 418.431.866TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.072.962.780 769.180.598TOPLAM KAYNAKLAR3.568.594.993 2.825.336.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 3.499.062.982 509.981.800Satışların Maliyeti24 -3.031.595.688 -404.426.097TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)467.467.294 105.555.703BRÜT KAR (ZARAR)467.467.294 105.555.703Genel Yönetim Giderleri-11.550.240 -7.541.357Pazarlama Giderleri-51.447.353 -12.827.868Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.400.635 -1.204.547Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 66.469.388 27.094.325Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -5.517.414 -13.194.519ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)464.021.040 97.881.737Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14.034 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)464.035.074 97.881.737Finansman Gelirleri26 85.348.633 6.320.653Finansman Giderleri26 -274.257.934 -79.818.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)275.125.773 24.383.410Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.943.507 -5.162.965Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.114.920 -1.352.744Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 15.058.427 -3.810.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)289.069.280 19.220.445DÖNEM KARI (ZARARI)289.069.280 19.220.445Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları289.069.280 19.220.445Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,08000000 16,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.548.916 -2.091.834Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.936.145 -2.614.792Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler387.229 522.958Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi387.229 522.958Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar16.261.818 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)22.185.009 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)22.185.009 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.923.191 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-5.923.191 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.712.902 -2.091.834TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)303.782.182 17.128.611Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları303.782.182 17.128.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033448BIST