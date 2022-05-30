***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.05.2022 19:43
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 72.815.764 -1.941.136 7.307.279 10.000.000 -37.799.454 25.059.941 375.442.394 0 375.442.394
Transferler
25.059.941 -25.059.941
Dönem Karı (Zararı)
19.220.445 19.220.445 0 19.220.445
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.091.834 -2.091.834 0 -2.091.834
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 72.815.764 -4.032.970 7.307.279 10.000.000 -12.739.513 19.220.445 392.571.005 0 392.571.005
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 247.322.172 -4.502.621 -136.559.351 7.307.279 -62.818.747 418.431.866 769.180.598 0 769.180.598
Transferler
130.000.000 9.937.049 278.494.817 -418.431.866
Dönem Karı (Zararı)
289.069.280 289.069.280 0 289.069.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.548.916 16.261.818 14.712.902 0 14.712.902
Dönem Sonu Bakiyeler
430.000.000 247.322.172 -6.051.537 -120.297.533 17.244.328 215.676.070 289.069.280 1.072.962.780 0 1.072.962.780
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-537.858.249 40.804.100
Dönem Karı (Zararı)
289.069.280 19.220.445
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
193.198.573 39.611.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 3.820.069 6.534.356
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-26.136.450 -26.938.002
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -26.136.450 -26.938.002
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
836.912 2.940.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.662.493 1.534.730
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 -825.581 1.405.735
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
161.741.318 55.186.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.126.377 -853.592
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
170.867.695 56.039.987
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
34.109.477 -8.973.918
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
19.431.741
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 13.943.507 5.162.965
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.034 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
6 4.897.774 5.699.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-981.106.173 -17.717.827
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.719.137 20.520.764
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-222.880.161 -96.825.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.248.210 -99.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-220.631.951 -96.725.579
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.682.056 -312.714
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.374.376 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.307.680 -312.714
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-570.328.620 3.028.853
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-195.750.692 21.626.173
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.940.659 31.399.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.940.659 31.399.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.185.340 657.007
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.490 3.363.507
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 913.687
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.490 2.449.820
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
48.902.988 986.195
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.305.960 -2.161.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.376.710 -3.331.959
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
70.750 1.170.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-498.838.320 41.114.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -38.565.248 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-454.681 -310.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.181.218 -862.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.418 7.207.141
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.418 7.207.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.232.636 -8.069.854
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.878.674 -8.036.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -353.962 -32.958
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.719.956 -58.210.644
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
324.945.954 -57.615.420
Kredilerden Nakit Girişleri
324.945.954 -57.615.420
Ödenen Faiz
-56.352.375 -1.448.816
Alınan Faiz
9.126.377 853.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-263.319.511 -18.269.257
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-263.319.511 -18.269.257
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 925.233.844 142.238.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 661.914.333 123.969.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 661.914.333 925.233.844
Ticari Alacaklar
528.550.832 284.431.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 5.062.046 2.813.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 523.488.786 281.618.159
Diğer Alacaklar
4.328.116 2.070.436
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 0 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.328.116 2.020.436
Türev Araçlar
9 29.148.750 41.073.218
Stoklar
10 1.672.072.894 1.101.744.274
Peşin Ödenmiş Giderler
11 201.383.553 13.043.649
Diğer Dönen Varlıklar
12 29.523.046 13.146.336
ARA TOPLAM
3.126.921.524 2.380.743.752
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.126.921.524 2.380.743.752
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.120.404 4.839.541
Diğer Alacaklar
6.890.661 5.466.283
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 6.890.661 5.466.283
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 22.290.000 22.290.000
Maddi Duran Varlıklar
17 410.138.538 410.988.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.233.866 1.009.137
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
441.673.469 444.593.047
TOPLAM VARLIKLAR
3.568.594.993 2.825.336.799
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.655.324.431 1.197.697.185
Ticari Borçlar
199.496.227 226.436.886
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 510.887 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 198.985.340 226.436.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 5.000.998 2.815.658
Diğer Borçlar
8.105 33.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.105 33.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 122.420.001 73.517.013
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 14.650.124 31.624.226
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.966.701 4.792.282
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19,23 3.966.701 4.792.282
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 851.376 780.626
ARA TOPLAM
2.001.717.963 1.537.697.471
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.001.717.963 1.537.697.471
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 408.104.269 426.466.846
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.269.818 4.929.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 8.269.818 4.929.256
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 77.540.163 87.062.628
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
493.914.250 518.458.730
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.495.632.213 2.056.156.201
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.072.962.780 769.180.598
Ödenmiş Sermaye
20 430.000.000 300.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
241.270.635 242.819.551
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
241.270.635 242.819.551
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
247.322.172 247.322.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.051.537 -4.502.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.297.533 -136.559.351
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-120.297.533 -136.559.351
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-120.297.533 -136.559.351
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.244.328 7.307.279
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
215.676.070 -62.818.747
Net Dönem Karı veya Zararı
289.069.280 418.431.866
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.072.962.780 769.180.598
TOPLAM KAYNAKLAR
3.568.594.993 2.825.336.799
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
24 3.499.062.982 509.981.800
Satışların Maliyeti
24 -3.031.595.688 -404.426.097
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
467.467.294 105.555.703
BRÜT KAR (ZARAR)
467.467.294 105.555.703
Genel Yönetim Giderleri
-11.550.240 -7.541.357
Pazarlama Giderleri
-51.447.353 -12.827.868
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.400.635 -1.204.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 66.469.388 27.094.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -5.517.414 -13.194.519
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
464.021.040 97.881.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.034 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
464.035.074 97.881.737
Finansman Gelirleri
26 85.348.633 6.320.653
Finansman Giderleri
26 -274.257.934 -79.818.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
275.125.773 24.383.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.943.507 -5.162.965
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.114.920 -1.352.744
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 15.058.427 -3.810.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
289.069.280 19.220.445
DÖNEM KARI (ZARARI)
289.069.280 19.220.445
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
289.069.280 19.220.445
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,08000000 16,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.548.916 -2.091.834
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.936.145 -2.614.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
387.229 522.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
387.229 522.958
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.261.818 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.185.009 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
22.185.009 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.923.191 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-5.923.191 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.712.902 -2.091.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
303.782.182 17.128.611
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
303.782.182 17.128.611
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033448
BIST