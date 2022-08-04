***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 72.815.765 -1.941.136 7.307.279 10.000.000 -37.799.454 25.059.941 375.442.395 0 375.442.395Transferler-5.000.000 25.059.941 -25.059.941 -5.000.000 -5.000.000Dönem Karı (Zararı)66.806.797 66.806.797 0 66.806.797Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.042.286 -2.042.286 -2.042.286Dönem Sonu Bakiyeler300.000.000 72.815.765 -3.983.422 7.307.279 5.000.000 -12.739.513 66.806.797 435.206.906 435.206.906Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler300.000.000 247.322.172 -4.502.621 -136.559.351 7.307.279 -62.818.747 418.431.866 769.180.598 130.000.000 9.937.049 278.494.817 -418.431.866Dönem Karı (Zararı)571.917.145 571.917.145 571.917.145Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.484.590 18.866.290 15.381.700 15.381.700Sermaye Arttırımı42.600.000 42.600.000 42.600.000Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları489.900.000 489.900.000 489.900.000Dönem Sonu Bakiyeler472.600.000 489.900.000 247.322.172 -7.987.211 -117.693.061 17.244.328 215.676.070 571.917.145 1.888.979.443 1.888.979.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.383.257.749 230.885.136Dönem Karı (Zararı)571.917.145 66.806.797Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)571.917.145 66.806.797Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler88.581.004 52.553.891Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17,18 7.735.601 13.235.473Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-22.449.632 -48.143.759Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -22.788.967 -25.360.519Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler29,9 -161.995 -25.856.122Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 501.330 3.072.882Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler133.576 226.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.864.530 649.744Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.730.954 -423.215Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler137.327.397 78.886.931Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-950.138 -2.303.091Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler138.277.535 81.190.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.643.292 16.882.204Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9 41.073.218 16.882.204Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-42.716.510 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -32.508.612 -8.119.726Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.034 -413.761Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-14.034 -413.761İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.027.702.665 113.533.946Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.761.850 -3.774.631İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.668.224 680.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.430.074 -4.454.815Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.476.273 -5.243.882İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.768.131 -6.684.152İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.708.142 1.440.270Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.336.387.252 79.443.154Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-351.942.814 22.433.082Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.503.763 1.790.047İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.503.763 1.790.047Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-415.340.317 19.903.203Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.684.357 389.058Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.702 -6.758.396İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.778.947İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-30.702 20.551Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)76.453.371 9.893.207İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.928.648 -4.540.896Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.928.648 -4.540.896Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.367.204.516 232.894.634Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -711.526 -567.505Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -15.341.707 -1.441.993YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.531.517 -3.644.516Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.288.627 590.454Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.288.627 590.454Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.820.144 -4.234.970Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -9.371.547 -3.626.047Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -448.597 -608.923FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.375.171.357 -119.870.801Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri532.500.000 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri532.500.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri967.135.778 -81.092.819Kredilerden Nakit Girişleri967.135.778 -81.092.819Ödenen Faiz-159.885.111 -41.081.072Alınan Faiz35.420.690 2.303.090YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.617.909 107.369.819NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.617.909 107.369.819DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 925.233.844 142.238.493DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 909.615.935 249.608.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 909.615.935 925.233.844Finansal Yatırımlar8 427.150.637 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri8 6.667.600 0Vadeli Mevduatlar8 420.483.037 0Ticari Alacaklar303.957.782 284.431.995İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 4.482.060 2.813.836İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 299.475.722 281.618.159Diğer Alacaklar7.728.578 2.070.436İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 0 50.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 7.728.578 2.020.436Türev Araçlar9 25.856.122 41.073.218Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar9 5.402.456Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar9 25.856.122 35.670.762Stoklar10 2.438.131.526 1.101.744.274Peşin Ödenmiş Giderler11 347.144.796 13.043.649İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 347.144.796 13.043.649Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 15.341.707 0Diğer Dönen Varlıklar12 51.730.900 13.146.336İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar51.730.900 13.146.336ARA TOPLAM4.526.657.983 2.380.743.752TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.526.657.983 2.380.743.752DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.275.179 4.839.541Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri1.275.179 4.839.541Diğer Alacaklar28 8.284.416 5.466.283İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar28 8.284.416 5.466.283Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 22.290.000 22.290.000Maddi Duran Varlıklar17 410.617.441 410.988.086Arazi ve Arsalar80.580.000 80.580.000Binalar92.320.359 93.709.786Tesis, Makine ve Cihazlar155.043.582 154.287.100Taşıtlar4.627.010 4.765.000Mobilya ve Demirbaşlar54.971.316 55.209.714Yapılmakta Olan Yatırımlar9.595.824 6.631.598Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar13.347.806 15.673.344Diğer Maddi Duran Varlıklar131.544 131.544Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 1.189.730 1.009.137Bilgisayar Yazılımları1.123.416 937.948Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar66.314 71.189TOPLAM DURAN VARLIKLAR443.656.766 444.593.047TOPLAM VARLIKLAR4.970.314.749 2.825.336.799KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 2.119.857.906 1.197.697.185İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.119.857.906 1.197.697.185Banka Kredileri2.042.977.362 1.023.053.113Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.931.283 5.315.351Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar72.949.261 169.328.721Ticari Borçlar6 267.940.649 226.436.886İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar267.940.649 226.436.886Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 4.500.015 2.815.658Diğer Borçlar7 2.893 33.595İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.893 33.595Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 149.970.384 73.517.013İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)149.970.384 73.517.013Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 31.624.226Kısa Vadeli Karşılıklar19,23 3.061.328 4.792.282Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar3.061.328 4.792.282Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.436.542 780.626İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.436.542 780.626ARA TOPLAM2.546.769.717 1.537.697.471TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.546.769.717 1.537.697.471UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 449.441.116 426.466.846İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 449.441.116 426.466.846Banka Kredileri447.452.071 422.872.830Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.989.045 3.594.016Uzun Vadeli Karşılıklar21 10.831.209 4.929.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.831.209 4.929.256Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 74.293.264 87.062.628TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER534.565.589 518.458.730TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.081.335.306 2.056.156.201ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20 1.888.979.443 769.180.598Ödenmiş Sermaye20 472.600.000 300.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)489.900.000 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)239.334.961 242.819.551Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)239.334.961 242.819.551Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)247.322.172 247.322.172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.987.211 -4.502.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-117.693.061 -136.559.351Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-117.693.061 -136.559.351Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-117.693.061 -136.559.351Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17.244.328 7.307.279Yasal Yedekler17.244.328 7.307.279Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları215.676.070 -62.818.747Net Dönem Karı veya Zararı571.917.145 418.431.866TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.888.979.443 769.180.598TOPLAM KAYNAKLAR4.970.314.749 2.825.336.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat24 6.343.242.166 900.192.854 2.844.179.184 390.211.054Satışların Maliyeti24 -5.470.711.483 -695.058.406 -2.439.115.795 -290.632.309TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)872.530.683 205.134.448 405.063.389 99.578.745BRÜT KAR (ZARAR)872.530.683 205.134.448 405.063.389 99.578.745Genel Yönetim Giderleri-25.198.518 -13.991.530 -13.648.278 -6.450.173Pazarlama Giderleri-122.756.102 -28.673.245 -71.308.749 -15.845.377Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.875.184 -2.358.946 -2.474.549 -1.154.399Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 102.298.668 35.432.817 35.829.280 8.338.492Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -10.603.123 -15.675.287 -5.085.709 -2.480.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)812.396.424 179.868.257 348.375.384 81.986.520Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler53.358 413.761 39.324 413.761FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)812.449.782 180.282.018 348.414.708 82.400.281Finansman Gelirleri26 197.178.248 41.478.407 111.829.615 25.335.432Finansman Giderleri26 -472.135.392 -163.073.354 -197.877.458 -73.432.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)537.492.638 58.687.071 262.366.865 34.303.661Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri34.424.507 8.119.726 20.481.000 13.282.691Dönem Vergi (Gideri) Geliri15.698.454 -10.062.417 16.813.374 -8.709.673Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 18.726.053 18.182.143 3.667.626 21.992.364SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)571.917.145 66.806.797 282.847.865 47.586.352DÖNEM KARI (ZARARI)571.917.145 66.806.797 282.847.865 47.586.352Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları571.917.145 66.806.797 282.847.865 47.586.352Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 27 1,57450000 55,67000000 0,49600000 39,65000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.484.590 -2.042.286 -1.935.674 49.548Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.355.738 -2.552.857 -2.419.593 61.936Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler871.148 510.571 483.919 -12.388Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi871.148 510.571 483.919 -12.388Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar18.866.290 0 2.604.472 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25.694.127 0 3.509.118 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri25.694.127 0 3.509.118 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.827.837 -904.646Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-6.827.837 -904.646DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.381.700 -2.042.286 668.798 49.548TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)587.298.845 64.764.511 283.516.663 47.635.900Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları587.298.845 64.764.511 283.516.663 47.635.900http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051982BIST