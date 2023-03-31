***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 31.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe KAZANAdres Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:327 Kahramankazan AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin Genel Kurul onayına sunulması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücret ve Huzur Hakkı Gibi Hakların Görüşülerek Karara Bağlanması8 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması10 - Şirketin 2022 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararına istinaden yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuata çerçevesinde pay geri alım programının Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na pay geri alım yetkisi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi15 - Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 maddesi kapsamında Genel Kurula bilgi verilmesi.16 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Yayla Agro 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Yayla Agro 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130113BIST