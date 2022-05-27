***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMısırİhaleyi Açan TarafToprak Mahsülleri Ofisi (TMO)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokturİhaleye Teklif Verme Tarihi26/05/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih27/05/2022İhale Sonucu16.205.500 USD (265.617.868 TL)İhale Bedeli16.205.500 USD (265.617.868 TL)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım100%Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)5,840AçıklamalarToprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Mısır ihalesine 26.05.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında Şirketimiz uhdesinde kalan miktar 07.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032957BIST