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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.06.2022 15:29
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin en güncel finansal tablolarında yer alan yabancı para nakdi varlıklarının Türk Lirası karşılığı 15 Milyon TL 'nin üzerinde olmakla birlikte yabancı para nakdi varlıklarımız aktif toplamın veya son 1 yıllık net satış hasılatımızın büyük olanının %10'unu aşmadığı için  BDDK'nın 24.06.2022 tarihli TL kredi kullanımını kısıtlayıcı kararının Şirketimizin faaliyetleri ve finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039423


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RODRG 20,30 4.326.618 % 9,97  
MAKIM 17,11 37.694.782 % 9,96  
IHAAS 29,14 2.652.259 % 9,96  
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Altın Gr. 972 972 -20,40  
Cumhuriyet 6.581 6.680 -44,00  
Tam 6.476 6.591 -271,00  
Yarım 3.180 3.224 -132,00  
Çeyrek 1.593 1.611 -67,00  
Gümüş.Ons 21,31 21,34 0,18  
Gümüş Gr. 11,34 11,36 -0,14  
B. Petrol 110 110 0,65  
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