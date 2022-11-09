***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 18:11
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arz izahnamesinde Halka arz sonrası elde edilecek halka arz gelirinin %35-40'lık kısmının Yeni Niğde Fabrikası yatırımı kapsamında kullanılacağı bildirilmişti.
Söz konusu Niğde Fabrikası yatırımı çerçevesinde inşaat çalışmaları başlamış olup makine siparişlerinin bir kısmı verilmiştir. Yatırım kapsamında çeşitli firmalara toplam 183 milyon TL'lik avans ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin stratejik yatırımları kapsamında Niğde'de kurulacak olan yeni fabrikada iç pazarla birlikte ihracata yönelik organik, fonksiyonel ve katma değerli ürünler üretilecektir.
Niğde Fabrika yatırımlarımızla ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 2.563.746.029 TL tutarında 513901 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi 19 Ağustos 2024'tür.
Yapılacak yeni fabrika yatırımı Yaklaşık 90.000 m2 kapalı alana sahip 127.000 m2 açık alana kurulu olacaktır. Ürün çeşitlendirme ile ilgili yatırım ilerleyen yıllarda devam edecektir. Yatırımın 3 fazda tamamlanması beklenmektedir. Niğde fabrikasında birinci faz kapsamında ilk üretimin 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078654
BIST
18:004.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
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|Açılış
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4.427
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|: 0,43%
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|: 18,6200
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18:0018,7415
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18,6318
18:001.023,83
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BIST En Aktif Hisseler17:58
|HEKTS
|36,08
|2.652.710.398
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.459.016
|% 10,00
|
|ORGE
|25,52
|130.660.158
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|94.687.638
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.845.271
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.972.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.790.239
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.620.479
|% -9,84
|
|KERVT
|11,08
|424.873.326
|% -9,62
|
|THYAO
|111,90
|9.536.141.777
|% -0,97
|
|ASELS
|37,80
|7.614.660.395
|% 4,48
|
|EREGL
|34,72
|5.648.307.065
|% -2,85
|
|TCELL
|31,84
|4.509.334.852
|% 8,30
|
|TTKOM
|13,90
|4.104.002.430
|% 1,46
|
|EKGYO
|5,11
|3.115.587.521
|% -1,73
|
|SKBNK
|2,15
|666.407.240
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.916.459.016
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,90
|4.104.002.430
|% 1,46
|
|TSKB
|3,09
|900.102.727
|% -0,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5966
|18,6028
|% 0,43
|
|Euro
|18,7195
|18,7385
|% 0,41
|
|Sterlin
|21,1256
|21,2315
|% -0,88
|
|Frank
|18,8153
|18,9286
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,33
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,07
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.843
|6.902
|14,00
|
|Yarım
|3.334
|3.374
|6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,08
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|-1,32
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Seans Raporu
17:58
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17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
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17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
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17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
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17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem