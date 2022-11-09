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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.11.2022 18:11
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimizin halka arz izahnamesinde Halka arz sonrası elde edilecek halka arz gelirinin %35-40'lık kısmının Yeni Niğde Fabrikası yatırımı kapsamında kullanılacağı bildirilmişti.
Söz konusu Niğde Fabrikası yatırımı çerçevesinde inşaat çalışmaları başlamış olup makine siparişlerinin bir kısmı verilmiştir. Yatırım kapsamında çeşitli firmalara toplam 183 milyon TL'lik avans ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Şirketimizin stratejik yatırımları kapsamında Niğde'de kurulacak olan yeni fabrikada iç pazarla birlikte ihracata yönelik organik, fonksiyonel ve katma değerli ürünler üretilecektir.
Niğde Fabrika yatırımlarımızla ilgili olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen 2.563.746.029 TL tutarında  513901 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. Söz konusu belgenin bitiş tarihi 19 Ağustos 2024'tür.
Yapılacak yeni fabrika yatırımı Yaklaşık 90.000 m2 kapalı alana sahip 127.000 m2 açık alana kurulu olacaktır. Ürün çeşitlendirme ile ilgili yatırım ilerleyen yıllarda devam edecektir. Yatırımın 3 fazda tamamlanması beklenmektedir. Niğde fabrikasında birinci faz kapsamında ilk üretimin 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078654


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ODAS 9,79 2.916.459.016 % 10,00  
ORGE 25,52 130.660.158 % 10,00  
BARMA 84,15 94.687.638 % 10,00  
ULUSE 173,80 21.845.271 % 10,00  
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Tam 6.843 6.902 14,00  
Yarım 3.334 3.374 6,00  
Çeyrek 1.673 1.687 4,00  
Gümüş.Ons 21,35 21,37 -0,01  
Gümüş Gr. 12,80 12,82 0,08  
B. Petrol 94,04 94,04 -1,32  
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