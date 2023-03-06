***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 08:45
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hazır Gıda ürün grubu ürünlerimizin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilebilmesi için yürütülen süreçler neticesinde
Amerika Birleşik Devletleri'ne gıda ürünleri ihraç edilebilmesi için onay kurulu niteliğinde bulunan FDA (Food and Drug Administration - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onay süreçleri olumlu şekilde tamamlanmıştır.
Bu onay neticesinde ilgili ürünlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilebilir hale gelmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120291
BIST
14:305.335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 123,07
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.337
En Düşük
5.222
14:3018,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:3020,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:301.123,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,88
|Açılış
|: 1.123,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:28
|BVSAN
|46,20
|57.360.883
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.233
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|413.563.136
|% -9,99
|
|KGYO
|31,60
|24.663.266
|% -4,24
|
|SELGD
|6,70
|4.081.049
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,60
|221.095.454
|% -3,49
|
|BASCM
|5,80
|746.482
|% -3,33
|
|EREGL
|43,86
|4.774.774.636
|% -0,27
|
|AKBNK
|18,10
|2.168.250.791
|% 3,96
|
|TUPRS
|625,60
|2.166.295.300
|% 2,47
|
|KRDMD
|20,74
|2.155.468.378
|% -1,33
|
|THYAO
|140,70
|2.139.530.867
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,28
|1.895.645.721
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,22
|1.253.092.531
|% 1,61
|
|AKBNK
|18,10
|2.168.250.791
|% 3,96
|
|ISCTR
|12,44
|1.454.718.592
|% 5,51
|
|EREGL
|43,86
|4.774.774.636
|% -0,27
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8982
|18,9010
|% 0,06
|
|Euro
|20,0982
|20,1044
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6249
|22,7384
|% -0,26
|
|Frank
|20,1352
|20,2565
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0205
|5,0457
|% 0,05
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,40
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.642
|7.689
|46,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,11
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-1,33
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43FORMT
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 819, 400 adet işlem
-
14:42YEOTK
Yüzde 6.06 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 979 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 29 artarak (% 2.43 ) 5, 872
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
14:41XU100
Endeks 5, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 48, 346.00 milyon TL de