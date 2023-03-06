***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHazır Gıda ürün grubu ürünlerimizin Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilebilmesi için yürütülen süreçler neticesindeAmerika Birleşik Devletleri'ne gıda ürünleri ihraç edilebilmesi için onay kurulu niteliğinde bulunan FDA (Food and Drug Administration - Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onay süreçleri olumlu şekilde tamamlanmıştır.Bu onay neticesinde ilgili ürünlerimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç edilebilir hale gelmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120291BIST