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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.08.2023 20:55
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             12.06.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Şirketimizce, Mersin Fabrikamızın enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla, Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, 16179 ada, 39-45 nolu parsel mevkiinde 10.01 MW, Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi yapılması planlandığı ve GES kurulumu için izin alınması amacıyla gerekli izin başvuruları yapılacağı kamuya açıklanmıştı. İlgili Güneş Enerjisinden elektrik üretimi projesi hakkında Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı verilmiştir. Söz konusu Enerji yatırımının önemli aşamalarından ÇED süreci bu onayla tamamlanmış olacaktır.
 
GES faaliyete geçtiğinde yıllık ortalama 17.000.000 kWh elektrik enerjisi üretmesi, Mersin Fabrikamızın elektrik enerjisi tüketiminin %100'ünü karşılaması (2022 yılı tüketim verisine göre) ve yıllık ortalama 8.000.000 kWh elektrik enerjisi satışı yapılması beklenmektedir.
  
GES'in kurulacağı (Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, 16179 ada, 39-45 nolu parseller) arazilerin satın alma işlemleri tamamlanmıştır.
  
GES yatırımımıza ilişkin gelişmeler oldukça Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaya devam edecektir.
Kamuoyuna ve Yatırımcılarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190059


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YYLGD 23,10 533.561.467 % 10,00  
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