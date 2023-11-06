***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2023 16:50
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hissedarlarından Sayın Hasan Gümüş tarafından iletilmiş olan 2 Kasım 2023 tarihli KAP açıklamasında "yatırımcısı olduğu serbest özel fondaki katılma paylarının %59'luk kısmının nakde dönüşümü sürecini 2 Kasım 2023 tarihi itibariyle başlatmış olduğu ve fon katılma paylarının iadesi sonucu elde edilecek nakdin, ihtiyaç duyulması halinde Yayla Agro Gıda'nın stratejik ortaklık ve satın almalarına ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmayı planlandığı" belirtilmişti.
Bu planlama kapsamında 1.500.000.000 TL tutarında finansman, Sayın Hasan Gümüş tarafından faizsiz borç olarak Şirket'imize aktarılmıştır.
Kamuoyunun ve Yatırımcılarımızın Bilgilerine Sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214485
BIST
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18:057.868
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.789
En Yüksek
7.900
18:0528,4543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0148
|Açılış
|: 28,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,6403
En Düşük
28,3660
18:0530,5085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0012
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,6859
En Düşük
30,4246
18:051.805,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.805,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.804,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|1.170,00
|85.166.138
|% 10,01
|
|CWENE
|332,75
|730.552.761
|% 10,00
|
|MAKIM
|57,75
|35.771.222
|% 10,00
|
|KGYO
|40,26
|47.166.652
|% 10,00
|
|HATSN
|64,90
|220.532.688
|% 10,00
|
|DITAS
|20,52
|6.517.882
|% -32,32
|
|VANGD
|28,34
|12.196.412
|% -9,97
|
|MRSHL
|1.530,00
|100.076.079
|% -9,95
|
|FENER
|124,30
|1.228.282.486
|% -7,93
|
|CMBTN
|1.536,00
|94.817.789
|% -7,36
|
|THYAO
|226,20
|7.858.168.434
|% 0,22
|
|TUPRS
|153,20
|5.726.577.672
|% 2,41
|
|BRSAN
|855,50
|2.701.972.683
|% -5,30
|
|ASTOR
|122,30
|2.620.020.886
|% 1,66
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|EKGYO
|6,77
|1.442.336.997
|% 2,89
|
|ZOREN
|5,44
|1.073.192.085
|% 2,64
|
|PETKM
|20,30
|2.440.798.214
|% 4,32
|
|ODAS
|11,77
|1.294.668.140
|% 2,62
|
|YKBNK
|17,67
|1.932.401.547
|% 2,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4453
|28,4530
|% 0,05
|
|Euro
|30,4848
|30,5041
|% -0,02
|
|Sterlin
|35,0019
|35,1774
|% 0,01
|
|Frank
|31,5051
|31,6949
|% -0,02
|
|Riyal
|7,5615
|7,5994
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|906,99
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.105,76
|1.109,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,81
|84,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,28
|1.973,65
|% 0,66
|