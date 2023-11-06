***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hissedarlarından Sayın Hasan Gümüş tarafından iletilmiş olan 2 Kasım 2023 tarihli KAP açıklamasında "yatırımcısı olduğu serbest özel fondaki katılma paylarının %59'luk kısmının nakde dönüşümü sürecini 2 Kasım 2023 tarihi itibariyle başlatmış olduğu ve fon katılma paylarının iadesi sonucu elde edilecek nakdin, ihtiyaç duyulması halinde Yayla Agro Gıda'nın stratejik ortaklık ve satın almalarına ilişkin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanmayı planlandığı" belirtilmişti.Bu planlama kapsamında 1.500.000.000 TL tutarında finansman, Sayın Hasan Gümüş tarafından faizsiz borç olarak Şirket'imize aktarılmıştır.Kamuoyunun ve Yatırımcılarımızın Bilgilerine SunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214485BIST