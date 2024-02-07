***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2024 21:56
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde Şirket'imiz tarafından belirlenmiş olan yönetim kurulu bağımsız üye adayları Sayın Cenap Aşçı ve Sayın Sidar Tunca, tebliğ ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 maddesi uyarınca Kurul'un görüşüne sunulmuştur. Sayın Cenap Aşçı ve Sayın Sidar Tunca'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 no'lu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği hususu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket'imize bugün iletilen yazı ile bildirilmiştir. Bu kapsamda anılan yönetim kurulu bağımsız üye adaylarının seçimi yapılacak olan ilk Genel Kurul'da onaya sunulacaktır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247826
BIST
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|Açılış
|: 30,7000
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30,4063
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En Düşük
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|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
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|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
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|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
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|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
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|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
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|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
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|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
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|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5834
|30,5908
|% 0,13
|
|Euro
|32,9730
|32,9964
|% 0,31
|
|Sterlin
|38,5086
|38,7017
|% 0,32
|
|Frank
|34,8289
|35,0387
|% -0,48
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|Riyal
|8,1331
|8,1739
|% 0,11
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,23
|22,26
|% 0,66
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|Platin
|882,34
|883,53
|% 0,66
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|Paladyum
|900,94
|903,15
|% 0,66
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|Brent Pet.
|78,95
|78,95
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.035,53
|2.035,85
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