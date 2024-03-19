***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2024 19:21
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket'imizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan sayın Harun Denek istifa ederek görevinden ayrılmıştır.
Şirket'imizin 19 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak üzere sayın Gonca Çelik'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260393
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0660
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0041
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.242,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,91
|Açılış
|: 2.242,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|7,26
|12.589.878
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.416.782
|% 10,00
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,00
|536.829.542
|% -9,84
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3397
|32,3451
|% 0,20
|
|Euro
|35,1651
|35,1764
|% -0,02
|
|Sterlin
|42,2198
|42,4314
|% 0,01
|
|Frank
|37,3564
|37,5436
|% -0,01
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|896,48
|898,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|991,94
|997,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,48
|87,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,91
|2.156,16
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58SELEC
Yüzde 5.23 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 293 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 64 artarak (% 2.35 ) 7, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYLP, SODSN, SELVA, DESPC, KLGYO, CASA, MMCAS, PKART, TMSN, NETAS
-
17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında