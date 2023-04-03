***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 yılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.100.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 225.000.000Ek Açıklamalar31 Mart 2023 tarihli aşağıdaki linkten ulaşılabilecek Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı Teklifi başlıklı açıklamamızı tekraren yayınlıyoruz. Açıklama içeriğinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130111Yönetim Kurulu 31 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde1) Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunun ortaya çıkması halinde pay sahiplerini korumak, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde geri alım yapabilmesi maksadıyla pay geri alım programının başlatılması,2) Geri alım programının Genel Kurul'da onaylandığı tarih itibariyle başlaması ve pay geri alım süresinin azami 3 yıl olarak belirlenmesi,3) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 7.100.000 adet (7.100.000 TL nominal) olarak belirlenmesi ve bu tutara ulaşıldığında geri alım programının sonlandırılması,4) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 225.000.000 TL olarak belirlenmesiHususlarını içeren pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasınaKarar vermiştir.Geri alım programı kapsamında geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklık bulunmamaktadır. Şirket tarafından daha önce açıklanan bir pay geri alım programı bulunmaması dolayısıyla, önceden bu kapsamda geri alınmış pay bulunmamaktadır. Geri alım programı 1. Maddede belirtilen amaç kapsamında yapılacağı için, geri alım programının Şirket'in finansal durumu ve operasyonları üzerinde kayda değer bir etkisinin olması beklenmemektedir.Geri Alım programı açıklandığı tarih itibariyle, pay fiyatına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:En Yüksek En Düşük OrtalamaSon 3 Ay 39,42 25,14 32,47Son 1 Yıl 44,86 12,51 26,63Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız,Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130969BIST