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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.04.2023 14:06
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 7.100.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 225.000.000

Ek Açıklamalar
31 Mart 2023 tarihli aşağıdaki linkten ulaşılabilecek Yönetim Kurulu'nun Pay Geri Alım Programı Teklifi başlıklı açıklamamızı tekraren yayınlıyoruz. Açıklama içeriğinde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130111
Yönetim Kurulu 31 Mart 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde
1) Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunun ortaya çıkması halinde pay sahiplerini korumak, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde geri alım yapabilmesi maksadıyla pay geri alım programının başlatılması,
2) Geri alım programının Genel Kurul'da onaylandığı tarih itibariyle başlaması ve pay geri alım süresinin azami 3 yıl olarak belirlenmesi,
3) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 7.100.000 adet (7.100.000 TL nominal) olarak belirlenmesi ve bu tutara ulaşıldığında geri alım programının sonlandırılması,
4) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 225.000.000 TL olarak belirlenmesi
Hususlarını içeren pay geri alım programının Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca Şirketimiz Genel Kurulunun onayına sunulmasına
Karar vermiştir.
Geri alım programı kapsamında geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklık bulunmamaktadır. Şirket tarafından daha önce açıklanan bir pay geri alım programı bulunmaması dolayısıyla, önceden bu kapsamda geri alınmış pay bulunmamaktadır. Geri alım programı 1. Maddede belirtilen amaç kapsamında yapılacağı için, geri alım programının Şirket'in finansal durumu ve operasyonları üzerinde kayda değer bir etkisinin olması beklenmemektedir.
Geri Alım programı açıklandığı tarih itibariyle, pay fiyatına ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:
En Yüksek En Düşük Ortalama
Son 3 Ay 39,42 25,14 32,47
Son 1 Yıl 44,86 12,51 26,63
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız,
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130969


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Tam 8.313 8.416 98,00  
Yarım 4.075 4.118 48,00  
Çeyrek 2.038 2.059 24,00  
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