***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programının BaşlatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulumuzca onaylandığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim yılıGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 21.739.600Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 350.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 28.12.2023 31.12.2025 21.739.600 2Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 28.12.2023 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.- Şirketimiz paylarında bedelsiz sermaye artırımına bağlı olarak gerçekleşen bölünme nedeniyle 26 Nisan 2023 tarihli 2022 yılı Olağan genel kurulumuzda onaylanmış olan mevcut geri alım programımızdaki geri alınabilecek azami pay adedi sınırına ulaşılmış olup, ortaklığımızın hisse değerinin pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla SPK'nın 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke kararı uyarınca yönetim kurulumuzca yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmak üzere yeni bir geri alım programı başlatılmasına,- Geri alıma konu edilebilecek azami tutarın, Ortaklığımızın nakit portföyünden karşılanmak üzere, 350.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin %2'si (21.739.600 nominal adet) ile sınırlandırılmasına,- Geri alım programı süresinin azami 3 takvim yılı olarak belirlenmesine,- Şirket pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda geri alım programına konu edilebilecek pay adedinin azami geri alım tutarı aynı kalmak kaydıyla aynı oranda değiştirilmesine,- Yapılacak pay geri alım işlemlerine ilişkin programın yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230278BIST