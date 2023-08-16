***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 472.600.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.086.980.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00022 86.000.000 111.800.000,000 130,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00022 NâmaB Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00030 86.000.000 111.800.000,000 130,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00030 NâmaC Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 300.600.000 390.780.000,000 130,00000 C Grubu C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 472.600.000 614.380.000,000 130,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.08.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 244.950.000Geçmiş Yıl Karları (TL) 369.430.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.05.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.08.2023SPK Başvuru Tarihi 11.05.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 03.08.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 15.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 14.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 15.08.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 1.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 472.600.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %130,00 oranında 614.380.000,00 TL artırılarak 1.086.980.000,00 TL‘na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 472.600.000 TL'den 1.086.980.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.08.2023 tarihinde tescil edilerek 15.08.2023 tarih ve 10893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yayla Agro Bedelsiz Sermaye Artırım Gazetesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185936BIST