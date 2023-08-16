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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.08.2023 11:31
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 472.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.086.980.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00022 86.000.000 111.800.000,000 130,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00022 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00030 86.000.000 111.800.000,000 130,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYYLA00030 Nâma
C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 300.600.000 390.780.000,000 130,00000 C Grubu C Grubu, YYLGD, TREYYLA00014 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 472.600.000 614.380.000,000 130,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 11.08.2023

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 244.950.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 369.430.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.05.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 03.08.2023
SPK Başvuru Tarihi 11.05.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 03.08.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 15.08.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.08.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 15.08.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 472.600.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %130,00 oranında 614.380.000,00 TL artırılarak 1.086.980.000,00 TL‘na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 472.600.000 TL'den 1.086.980.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.08.2023 tarihinde tescil edilerek 15.08.2023 tarih ve 10893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yayla Agro Bedelsiz Sermaye Artırım Gazetesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185936


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