***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN GÜMÜŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 12.05.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Agro Pulse Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMC Construction İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMC Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., GMC Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 84.98 A, B, C Bağımsız Üye DeğilKENAN DEMİRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 28.01.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 Bağımsız Üye DeğilOĞUZHAN SÖNMEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.01.2022 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye DeğilBÜLENT ÖZÜTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.01.2022 İcrada Görevli Değil TÜYİD Genel Sekreteri Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıİSMAİL KEMALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.01.2022 İcrada Görevli Değil İK Tarım Üssü Uluslararası Danışmanlık Ltd Şti. Ortak Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033180BIST