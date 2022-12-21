***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2022 10:32
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BEYZA MELAHAT HORŞİT FİNANS DİREKTÖRÜ 21.12.2022 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com
OĞUZHAN SÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALPASLAN ÇATALYÜREK FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
GÖKHAN TUNCER İHRACAT MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
NURAY ERDOĞAN MARKA PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
BEYZA MELAHAT HORŞİT FİNANS DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088915
BIST
11:085.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 58,78
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.449
11:0818,6663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
11:0819,8483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0390
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9000
|
19,8685
En Düşük
19,7871
11:081.089,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.089,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler11:08
|CASA
|190,40
|1.955.408
|% 9,99
|
|PLTUR
|16,11
|5.571.611
|% 9,97
|
|OTTO
|97,10
|972.651
|% 9,97
|
|VKING
|20,76
|760.584
|% 9,96
|
|SNKRN
|24,74
|859.270
|% 9,96
|
|UZERB
|178,20
|167.508
|% -10,00
|
|PCILT
|32,38
|5.554.104
|% -4,99
|
|MMCAS
|6,01
|441.885
|% -4,30
|
|RYSAS
|23,96
|27.454.988
|% -4,16
|
|PAMEL
|238,20
|4.730.758
|% -3,99
|
|THYAO
|145,30
|2.009.726.065
|% -0,41
|
|VAKBN
|13,05
|1.931.731.777
|% 2,84
|
|SAHOL
|42,70
|1.685.712.786
|% 3,09
|
|ISCTR
|13,27
|1.671.632.822
|% 2,39
|
|YKBNK
|12,59
|1.624.015.531
|% 2,78
|
|VAKBN
|13,05
|1.931.731.777
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,22
|1.185.765.797
|% 0,37
|
|ADESE
|2,12
|298.903.924
|% -1,40
|
|SKBNK
|3,29
|432.802.046
|% 2,49
|
|YKBNK
|12,59
|1.624.015.531
|% 2,78
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6650
|18,6718
|% 0,11
|
|Euro
|19,8464
|19,8540
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6216
|22,7350
|% -0,08
|
|Frank
|20,0561
|20,1769
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9471
|4,9719
|% 0,06
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-2,25
|
|Altın Gr.
|1.089
|1.090
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|7.263
|7.372
|49,00
|
|Tam
|7.331
|7.385
|-12,00
|
|Yarım
|3.561
|3.611
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.805
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,65
|79,65
|-0,34
|
Seans Raporu
11:08
daha fazla
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, TAVHL, KOZAL
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler AKBNK, SAHOL, GARAN
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 14 artarak (% 1.12 ) 4, 815
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PLTUR, OTTO, UMPAS, OZGYO, BRKVY, CASA, OZSUB, VKING, SNKRN
-
11:23
OYAYO, UMPAS, DITAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında