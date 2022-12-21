***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBEYZA MELAHAT HORŞİT FİNANS DİREKTÖRÜ 21.12.2022 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.comOĞUZHAN SÖNMEZ Yönetim Kurulu Üyesi 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALPASLAN ÇATALYÜREK FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiGÖKHAN TUNCER İHRACAT MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiNURAY ERDOĞAN MARKA PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiBEYZA MELAHAT HORŞİT FİNANS DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088915BIST