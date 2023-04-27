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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2023 11:34
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HARUN DENEK CFO 18.01.2023 0312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 922805
BEYZA MELAHAT HORŞİT FİNANS DİREKTÖRÜ 21.12.2022 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141558


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BIST En Aktif Hisseler15:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OTTO 100,10 7.279.671 % 10,00  
ALCTL 67,20 39.981.344 % 9,98  
IHAAS 190,60 54.472.159 % 9,98  
CVKMD 185,50 1.234.052.378 % 9,96  
RAYSG 20,20 5.032.633 % 9,96  
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15:42 Alış Satış %  
Dolar 19,4325 19,4364 % 0,14  
Euro 21,4222 21,4355 % -0,02  
Sterlin 24,1220 24,2430 % -0,10  
Frank 21,5950 21,7251 % -0,50  
Riyal 5,1637 5,1896 % 0,04  
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15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.984 -5,35  
Altın Gr. 1.245 1.245 2,89  
Cumhuriyet 9.004 9.140 -59,00  
Tam 9.082 9.215 -87,00  
Yarım 4.433 4.512 -30,00  
Çeyrek 2.228 2.275 -13,00  
Gümüş.Ons 24,84 24,87 -0,05  
Gümüş Gr. 15,56 15,59 0,05  
B. Petrol 77,98 77,98 0,26  
Seans Raporu 15:42
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