***YYLGD* *YKYAT* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***YYLGD******YKYAT******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [YYLGD, YKYAT]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023938BIST