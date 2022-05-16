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***YYLGD* *YKYAT* *YKR* *GRM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara

16.05.2022 12:00
***YYLGD* *YKYAT* *YKR* *GRM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyas


***YYLGD******YKYAT******YKR******GRM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [YYLGD, GRM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 11-12-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıda ve ekte yer almaktadır. İlgili şirket olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. eklenmiştir.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş 6.800.000 % 9,58 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030505


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DAGHL 22,00 603.769 % 10,00  
BAGFS 17,63 78.225.276 % 9,98  
IMASM 35,26 2.545.666 % 9,98  
TMPOL 18,97 20.931.187 % 9,97  
KAPLM 68,95 46.881.877 % 9,97  
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Dolar 15,6124 15,6262 % 0,96  
Euro 16,3002 16,3256 % 1,32  
Sterlin 19,0510 19,1466 % 0,67  
Frank 15,4707 15,5639 % 0,53  
Riyal 4,1493 4,1701 % 0,86  
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Altın Ons 1.804 1.805 -7,20  
Altın Gr. 905 905 3,61  
Cumhuriyet 6.077 6.169 -27,00  
Tam 6.058 6.212 -18,32  
Yarım 2.928 3.005 -8,87  
Çeyrek 1.469 1.503 -4,43  
Gümüş.Ons 21,12 21,15 0,02  
Gümüş Gr. 10,59 10,60 0,08  
B. Petrol 111 111 -0,85  
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