***YYLGD* *YKYAT* *YKR* *GRM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara
16.05.2022 12:00
***YYLGD******YKYAT******YKR******GRM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [YYLGD, GRM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 11-12-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcıya ait bilgiler aşağıda ve ekte yer almaktadır. İlgili şirket olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. eklenmiştir.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş 6.800.000 % 9,58 Fon Yönetimi Türkiye Yönetmekte olduğu ekte yer verilen fonların nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030505
BIST
13:252.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,41
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.406
13:2515,6291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1516
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6340
En Düşük
15,4564
13:2516,3305
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2171
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3305
En Düşük
16,0891
13:25905,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 3,74
|Açılış
|: 905,56
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler13:23
|DAGHL
|22,00
|603.769
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|78.225.276
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|2.545.666
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|20.931.187
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.881.877
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|72.862.066
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.920.093
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.425.966
|% -9,84
|
|YONGA
|19,03
|177.431
|% -7,17
|
|SKTAS
|4,06
|10.023.498
|% -6,45
|
|THYAO
|42,94
|2.001.965.069
|% 1,08
|
|GARAN
|14,97
|1.263.481.855
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,55
|802.687.449
|% 1,35
|
|KOZAL
|191,70
|769.310.436
|% 1,97
|
|KRDMD
|15,28
|728.001.010
|% -2,49
|
|EKGYO
|2,69
|602.541.701
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,44
|417.605.043
|% -2,42
|
|GARAN
|14,97
|1.263.481.855
|% -0,07
|
|SKBNK
|1,11
|90.389.473
|% 1,83
|
|KARSN
|5,42
|332.266.392
|% 1,69
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6124
|15,6262
|% 0,96
|
|Euro
|16,3002
|16,3256
|% 1,32
|
|Sterlin
|19,0510
|19,1466
|% 0,67
|
|Frank
|15,4707
|15,5639
|% 0,53
|
|Riyal
|4,1493
|4,1701
|% 0,86
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-7,20
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|-27,00
|
|Tam
|6.058
|6.212
|-18,32
|
|Yarım
|2.928
|3.005
|-8,87
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-4,43
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,08
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,85
|