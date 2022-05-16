***YYLGD* *YKYAT* *YKR* *GRM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 12:00
***YYLGD******YKYAT******YKR******GRM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [YYLGD, GRM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur. İlgili şirket olarak Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030504
BIST
12:412.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,56
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.412
12:4115,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1180
|Açılış
|: 15,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6004
En Düşük
15,4564
12:4116,2798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1664
|Açılış
|: 16,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2798
En Düşük
16,0891
12:41904,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,43
|Açılış
|: 904,25
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler12:39
|IMASM
|35,26
|2.447.573
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|20.763.207
|% 9,97
|
|KAPLM
|68,95
|46.569.878
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,11
|4.147.590
|% 9,90
|
|ULUUN
|13,69
|224.906.430
|% 9,08
|
|GZNMI
|36,44
|72.564.606
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|1.865.057
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.326.844
|% -9,84
|
|UFUK
|38,52
|614.394
|% -5,77
|
|YUNSA
|29,92
|16.415.812
|% -4,71
|
|THYAO
|42,92
|1.788.131.063
|% 1,04
|
|GARAN
|14,97
|1.086.623.168
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,59
|749.567.943
|% 1,56
|
|KOZAL
|191,60
|699.977.237
|% 1,91
|
|KRDMD
|15,31
|685.246.950
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,70
|569.106.374
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,45
|385.203.869
|% -2,20
|
|SKBNK
|1,11
|88.391.202
|% 1,83
|
|GARAN
|14,97
|1.086.623.168
|% -0,07
|
|KARSN
|5,42
|314.595.889
|% 1,69
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5856
|15,6088
|% 0,85
|
|Euro
|16,2617
|16,2763
|% 1,01
|
|Sterlin
|19,0069
|19,1022
|% 0,44
|
|Frank
|15,4501
|15,5431
|% 0,39
|
|Riyal
|4,1430
|4,1638
|% 0,71
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-6,47
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|6.059
|6.150
|-46,00
|
|Tam
|6.031
|6.184
|-46,28
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-22,39
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-11,20
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,57
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,73
|