***YYLGD* *YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
28.12.2022 19:24
***YYLGD******YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 4.fıkrası uyarınca hazırlanan Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090987
BIST
18:055.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -88,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.258
18:0518,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0571
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
18:0519,9025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
18:051.085,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,29
|Açılış
|: 1.085,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.081,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|297,00
|302.125.227
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,59
|119.033.244
|% 10,00
|
|COSMO
|115,60
|10.560.985
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|2.450.901
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.314.871
|% 9,97
|
|NATEN
|187,20
|142.609.921
|% -10,00
|
|CMBTN
|552,70
|65.060.268
|% -10,00
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|YATAS
|32,32
|158.498.868
|% -9,97
|
|PLTUR
|17,36
|20.628.350
|% -9,96
|
|THYAO
|140,10
|6.820.576.618
|% -2,10
|
|ENKAI
|31,88
|6.315.562.109
|% 4,32
|
|ASELS
|58,40
|5.326.653.916
|% 0,78
|
|KOZAL
|596,70
|4.738.055.597
|% -9,99
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|EKGYO
|8,16
|3.381.190.493
|% -1,81
|
|KRDMD
|17,55
|4.687.886.647
|% -1,18
|
|ISCTR
|12,56
|3.094.046.702
|% -3,31
|
|YKBNK
|11,59
|2.801.295.527
|% -1,86
|
|PETKM
|19,04
|4.301.980.813
|% -3,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7104
|18,7280
|% 0,31
|
|Euro
|19,8856
|19,9025
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,4484
|22,5609
|% 0,27
|
|Frank
|20,0867
|20,2077
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9643
|4,9892
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-7,35
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.324
|7.387
|-12,00
|
|Yarım
|3.546
|3.617
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|-0,28
|
|B. Petrol
|83,26
|83,26
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59BARMA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 840, 374 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, VESTL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 13 kaybederek (% -2.46 ) 4, 681
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, TERA, VKING, COSMO