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***YYLGD* *YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.05.2022 09:04
***YYLGD* *YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YYLGD******YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [YYLGD]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin sonuçlar ekte bilgilerinize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030460


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 80,50 32.091.905 % 100,00  
LOGO 43,02 23.214.085 % 2,14  
BLCYT 14,49 7.658.770 % 1,40  
CEMTS 29,14 82.031.429 % 0,96  
YEOTK 59,05 18.348.519 % 0,53  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,4887 15,4984 % 0,14  
Euro 16,1345 16,1488 % 0,22  
Sterlin 18,9032 18,9980 % -0,11  
Frank 15,3810 15,4736 % -0,06  
Riyal 4,1184 4,1391 % 0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 -6,07  
Altın Gr. 900 900 -1,36  
Cumhuriyet 6.104 6.196 10,00  
Tam 6.076 6.231 -8,91  
Yarım 2.937 3.014 -4,31  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,15  
Gümüş.Ons 20,99 21,02 -0,11  
Gümüş Gr. 10,46 10,48 -0,04  
B. Petrol 110 110 -1,89  
Seans Raporu 18:05
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