***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
18.07.2022 09:51
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
A1 PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 831,94 % 0,000138 % 0,000147 % 1,060027
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045670
BIST
11:102.432
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 49,99
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.434
En Düşük
2.402
11:1017,4904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0905
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,4946
En Düşük
17,2771
11:1017,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1943
|Açılış
|: 17,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,7593
En Düşük
17,4486
11:10966,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,50
|Açılış
|: 966,37
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler11:10
|ANGEN
|32,14
|70.307.066
|% 9,99
|
|KLRHO
|11,41
|20.792.047
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|VAKKO
|16,18
|12.042.962
|% 8,59
|
|RTALB
|9,11
|64.261.462
|% 8,45
|
|GESAN
|48,12
|123.689.568
|% -6,47
|
|SILVR
|20,92
|44.354.313
|% -5,08
|
|PINSU
|5,93
|11.464.504
|% -4,97
|
|DOBUR
|44,68
|3.607.752
|% -4,12
|
|ORGE
|9,51
|10.839.222
|% -3,26
|
|THYAO
|48,74
|1.021.791.826
|% 1,67
|
|EREGL
|26,96
|615.034.782
|% 3,85
|
|TUPRS
|240,50
|375.260.722
|% 5,58
|
|SASA
|41,04
|330.037.899
|% 3,48
|
|EKGYO
|2,98
|256.324.259
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,98
|256.324.259
|% 1,02
|
|ODAS
|3,38
|225.794.272
|% 3,68
|
|YKBNK
|4,30
|188.020.716
|% 2,87
|
|TSKB
|2,16
|85.328.972
|% 3,35
|
|KRDMD
|10,65
|255.711.125
|% 4,00
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4769
|17,4904
|% 0,52
|
|Euro
|17,7287
|17,7457
|% 1,11
|
|Sterlin
|20,8539
|20,9585
|% 1,32
|
|Frank
|17,8652
|17,9728
|% 0,60
|
|Riyal
|4,6411
|4,6644
|% 0,47
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|11,29
|
|Altın Gr.
|966
|966
|10,50
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.594
|6.680
|-24,00
|
|Yarım
|3.203
|3.261
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,18
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,84
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
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11:25BAGFS
Yüzde 7.45 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 820, 712 adet işlem
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11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 2 artarak (% 2.42 ) 2, 588
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11:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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11:24XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 7, 300.00 milyon TL de
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11:24DESA
Yüzde 5.53 oranında artışla 12.97 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 222 adet işlem