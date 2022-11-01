***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait YK Faaliyet Raporu açıklama ekinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075769BIST