***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:10
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 6.000.000 483.627 6.483.627 6.483.627
Transferler
13 483.627 -483.627
Dönem Karı (Zararı)
13 -207.791 -207.791 -207.791
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13 -1.901 -1.901 -1.901
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.000.000 481.726 -207.791 6.273.935 6.273.935
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-411.340
Dönem Karı (Zararı)
13 -207.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.182
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.980
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-142.059
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -110.041
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -21.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -11.101
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 433
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-338.688
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -70.751
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.901
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-411.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-411.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.595.112
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.183.772
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.183.772 6.595.112
Peşin Ödenmiş Giderler
7 113.330 3.289
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 34.708
ARA TOPLAM
6.331.810 6.598.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.331.810 6.598.401
DURAN VARLIKLAR
Peşin Ödenmiş Giderler
7 825 825
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 3.408 1.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.233 2.189
TOPLAM VARLIKLAR
6.336.043 6.600.590
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5.900 27.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.900 27.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 38.281 49.382
Diğer Borçlar
4.548 4.548 10 48.729 48.729 110.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.379 5.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 13.379 5.197üğü
6.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.108 116.963
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.273.935 6.483.627
Ödenmiş Sermaye
13 6.000.000 6.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 481.726
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -207.791 483.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.273.935 6 Dipnot Referanceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
0
Genel Yönetim Giderleri
16 -480.748
Pazarlama Giderleri
16 -12.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 296.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -14.273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-210.771
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-210.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-210.771
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 2.980
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-207.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
-207.791
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
20 -207.791
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,03400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-207.791
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-207.791
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025752
BIST