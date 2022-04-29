***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuCari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 6.000.000 483.627 6.483.627 6.483.627Transferler13 483.627 -483.627Dönem Karı (Zararı)13 -207.791 -207.791 -207.791Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)13 -1.901 -1.901 -1.901Dönem Sonu Bakiyeler13 6.000.000 481.726 -207.791 6.273.935 6.273.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-411.340Dönem Karı (Zararı)13 -207.791Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.162Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 8.182Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 2.980İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-142.059Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -110.041Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -21.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -11.101Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 433Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-338.688Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -70.751Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.901YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-411.340NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-411.340DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.595.112DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.183.772Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 6.183.772 6.595.112Peşin Ödenmiş Giderler7 113.330 3.289Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 34.708ARA TOPLAM6.331.810 6.598.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.331.810 6.598.401DURAN VARLIKLARPeşin Ödenmiş Giderler7 825 825Ertelenmiş Vergi Varlığı19 3.408 1.364TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.233 2.189TOPLAM VARLIKLAR6.336.043 6.600.590KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5.900 27.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 5.900 27.250Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 38.281 49.382Diğer Borçlar4.548 4.548 10 48.729 48.729 110.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar13.379 5.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 13.379 5.197üğü6.133TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.108 116.963ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.273.935 6.483.627Ödenmiş Sermaye13 6.000.000 6.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 481.726Net Dönem Karı veya Zararı13 -207.791 483.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.273.935 6 Dipnot Referanceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)Genel Yönetim Giderleri16 -480.748Pazarlama Giderleri16 -12.505Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 296.755Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -14.273ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-210.771FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-210.771SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-210.771Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.980Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-207.791DÖNEM KARI (ZARARI)-207.791Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları20 -207.791Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,03400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-207.791Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-207.791http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025752BIST