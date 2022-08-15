***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Karı (Zararı)13 2.152 2.152 2.152Sermaye Avansı13 5.000.000 5.000.000 5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler13 5.000.000 2.152 5.002.152 5.002.152Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 6.000.000 483.627 6.483.627 6.483.627Transferler13 24.150 459.477 -483.627Dönem Karı (Zararı)13 757.232 757.232 757.232Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)13 -1.902 -1.902 -1.902Dönem Sonu Bakiyeler13 6.000.000 24.150 457.575 757.232 7.238.957 7.238.957Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.603.936 3.139Dönem Karı (Zararı)13 757.232 2.152Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.269.330 717Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 5.307Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.276.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler18 -1.276.899Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 2.262 717İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.014.407 270Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -5.861.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -41.753Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -90.669Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -24.261Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 6.330Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.533 270Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.526.505 3.139Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -75.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.902YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.999Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.999FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.164 4.999.741Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri5.000.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)-259Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23.164YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.590.771 5.002.880NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.590.771 5.002.880DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.595.112 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.341 5.002.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.341 6.595.112Finansal Yatırımlar4 7.138.420Diğer Alacaklar41.753İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 41.753Peşin Ödenmiş Giderler7 92.376 3.289Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 40.922ARA TOPLAM7.317.812 6.598.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.317.812 6.598.401DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 9.999Peşin Ödenmiş Giderler7 2.407 825Ertelenmiş Vergi Varlığı21 2.690 1.364TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.096 2.189TOPLAM VARLIKLAR7.332.908 6.600.590KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Finansal Yükümlülükler11 23.164Ticari Borçlar2.989 27.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 2.989 27.250Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 55.712 49.382Diğer Borçlar1.582 4.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.582 4.115Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 29.152Kısa Vadeli Karşılıklar931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 931ARA TOPLAM83.447 110.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER83.447 110.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10.504 5.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 10.504 5.197Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 936TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.504 6.133TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER93.951 116.963ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.238.957 6.483.627Ödenmiş Sermaye13 6.000.000 6.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 24.150Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 457.575Net Dönem Karı veya Zararı13 757.232 483.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR7.238.957 6.483.627TOPLAM KAYNAKLAR7.332.908 6.600.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 6.502.769 6.502.769Satışların Maliyeti15 -6.358.503 -6.358.503TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)144.266 0 144.266BRÜT KAR (ZARAR)144.266 0 144.266Genel Yönetim Giderleri17 -1.020.926 -1.077 -540.178 -1.077Pazarlama Giderleri17 -14.500 -1.995Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.664.448 1.367.693Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -18.318 -1.229 -4.045 -1.229ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)754.970 -2.306 965.741 -2.306FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)754.970 -2.306 965.741 -2.306Finansman Gelirleri5.175 5.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)754.970 2.869 965.741 2.869Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.262 -717 -718 -717Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.262 -717 -718 -717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)757.232 2.152 965.023 2.152DÖNEM KARI (ZARARI)757.232 2.152 965.023 2.152Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları22 757.232 2.152 965.023 2.152Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,13000000 0,00000000 0,16000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)757.232 2.152 965.023 2.152Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları757.232 2.152 965.023 2.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055623BIST