***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
15.08.2022 19:14
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Karı (Zararı)
13 2.152 2.152 2.152
Sermaye Avansı
13 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 5.000.000 2.152 5.002.152 5.002.152
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 6.000.000 483.627 6.483.627 6.483.627
Transferler
13 24.150 459.477 -483.627
Dönem Karı (Zararı)
13 757.232 757.232 757.232
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
13 -1.902 -1.902 -1.902
Dönem Sonu Bakiyeler
13 6.000.000 24.150 457.575 757.232 7.238.957 7.238.957
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.603.936 3.139
Dönem Karı (Zararı)
13 757.232 2.152
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.269.330 717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.307
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.276.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -1.276.899
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.262 717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.014.407 270
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -5.861.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -41.753
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -90.669
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -24.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 6.330
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.533 270
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.526.505 3.139
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -75.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.902
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.164 4.999.741
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-259
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
23.164
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.590.771 5.002.880
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.590.771 5.002.880
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.595.112 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.341 5.002.880
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.341 6.595.112
Finansal Yatırımlar
4 7.138.420
Diğer Alacaklar
41.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 41.753
Peşin Ödenmiş Giderler
7 92.376 3.289
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 40.922
ARA TOPLAM
7.317.812 6.598.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.317.812 6.598.401
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 9.999
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.407 825
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.690 1.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.096 2.189
TOPLAM VARLIKLAR
7.332.908 6.600.590
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Finansal Yükümlülükler
11 23.164
Ticari Borçlar
2.989 27.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.989 27.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 55.712 49.382
Diğer Borçlar
1.582 4.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.582 4.115
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 29.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 931
ARA TOPLAM
83.447 110.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.447 110.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.504 5.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 10.504 5.197
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.504 6.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
93.951 116.963
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.238.957 6.483.627
Ödenmiş Sermaye
13 6.000.000 6.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 24.150
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 457.575
Net Dönem Karı veya Zararı
13 757.232 483.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.238.957 6.483.627
TOPLAM KAYNAKLAR
7.332.908 6.600.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 6.502.769 6.502.769
Satışların Maliyeti
15 -6.358.503 -6.358.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.266 0 144.266
BRÜT KAR (ZARAR)
144.266 0 144.266
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.020.926 -1.077 -540.178 -1.077
Pazarlama Giderleri
17 -14.500 -1.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.664.448 1.367.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -18.318 -1.229 -4.045 -1.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
754.970 -2.306 965.741 -2.306
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
754.970 -2.306 965.741 -2.306
Finansman Gelirleri
5.175 5.175
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
754.970 2.869 965.741 2.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.262 -717 -718 -717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.262 -717 -718 -717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
757.232 2.152 965.023 2.152
DÖNEM KARI (ZARARI)
757.232 2.152 965.023 2.152
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
22 757.232 2.152 965.023 2.152
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,13000000 0,00000000 0,16000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
757.232 2.152 965.023 2.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
757.232 2.152 965.023 2.152
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055623
BIST