***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)335.539 335.539 335.539Sermaye Arttırımı5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler5.000.000 0 335.539 335.539 335.539Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler6.000.000 0 0 483.627 6.483.627 6.483.627Transferler24.150 459.477 -483.627 0 0Dönem Karı (Zararı)848.757 848.757 848.757Sermaye Arttırımı1.500.000 -457.575 1.042.425 1.042.425Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.902 -1.902 -1.902Dönem Sonu Bakiyeler7.500.000 24.150 0 848.757 8.372.907 8.372.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.534.446 494.372Dönem Karı (Zararı)13 848.757 335.539Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler17.091 111.846Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.207 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 16.207 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 884 111.846İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.314.619 46.987Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)4 -5.192.966Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.257İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.257Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -57.508Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -39.915Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -22.186 650Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 10.454 23.761Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 6.759 22.576Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.448.771 494.372Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -84.999Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-676YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.166Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.166FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.040.523 4.991.253Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.000.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri1.040.523Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.747YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.503.089 5.485.625NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.503.089 5.485.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 6.595.112DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 3.092.023 5.485.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 3.092.023 6.595.112Finansal Yatırımlar4 5.192.966 0Ticari Alacaklar19.258 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19.258 0Diğer Alacaklar57.508 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 57.508 0Peşin Ödenmiş Giderler7 43.203 3.289Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 54.755 0ARA TOPLAM8.459.713 6.598.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.459.713 6.598.401DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 9.166 0Peşin Ödenmiş Giderler7 826 825Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.572 1.364TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.564 2.189TOPLAM VARLIKLAR8.471.277 6.600.590KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5.064 27.250İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 5.064 27.250Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 60.767 49.382Diğer Borçlar10.874 4.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 10.874 4.115Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 29.152Kısa Vadeli Karşılıklar21 0 931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 0 931ARA TOPLAM76.705 110.830TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.705 110.830UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar21.405 5.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 21.405 5.197Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 260 936TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.665 6.133TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER98.370 116.963ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.372.907 6.483.627Ödenmiş Sermaye13 7.500.000 6.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 24.150 0Net Dönem Karı veya Zararı13 848.757 483.627TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.372.907 6.483.627TOPLAM KAYNAKLAR8.471.277 6.600.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 13.299.297 356.418 6.796.528 356.418Satışların Maliyeti15 -11.461.603 0 -5.103.100 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.837.694 356.418 1.693.428 356.418BRÜT KAR (ZARAR)1.837.694 356.418 1.693.428 356.418Genel Yönetim Giderleri17 -1.800.335 -141.085 -779.410 -140.008Pazarlama Giderleri17 -20.219 0 -5.719 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 855.422 197.578 -809.026 192.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -24.689 -15.896 -6.371 -14.667ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)847.873 397.015 92.902 394.146FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)847.873 397.015 92.902 394.146Finansman Gelirleri0 50.370 0 50.370SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)847.873 447.385 92.902 444.516Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri884 -111.846 -1.378 -111.129Dönem Vergi (Gideri) Geliri-111.846 -111.129Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 884 -1.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)848.757 335.539 91.524 333.387DÖNEM KARI (ZARARI)848.757 335.539 91.524 333.387Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22 848.757 335.539 91.524 333.387Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,11320000 0,06700000 0,06700000 0,06700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)848.757 335.539 91.524 333.387Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22 848.757 335.539 91.524 333.387http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075767BIST