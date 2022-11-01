***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 01:43
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
335.539 335.539 335.539
Sermaye Arttırımı
5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 0 335.539 335.539 335.539
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 0 0 483.627 6.483.627 6.483.627
Transferler
24.150 459.477 -483.627 0 0
Dönem Karı (Zararı)
848.757 848.757 848.757
Sermaye Arttırımı
1.500.000 -457.575 1.042.425 1.042.425
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.902 -1.902 -1.902
Dönem Sonu Bakiyeler
7.500.000 24.150 0 848.757 8.372.907 8.372.907
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.534.446 494.372
Dönem Karı (Zararı)
13 848.757 335.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.091 111.846
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.207 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 16.207 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 884 111.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.314.619 46.987
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -5.192.966
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -57.508
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -39.915
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -22.186 650
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 10.454 23.761
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.759 22.576
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.448.771 494.372
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -84.999
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-676
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.166
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.040.523 4.991.253
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
1.040.523
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.503.089 5.485.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.503.089 5.485.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.595.112
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.092.023 5.485.625
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.092.023 6.595.112
Finansal Yatırımlar
4 5.192.966 0
Ticari Alacaklar
19.258 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.258 0
Diğer Alacaklar
57.508 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 57.508 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 43.203 3.289
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 54.755 0
ARA TOPLAM
8.459.713 6.598.401
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.459.713 6.598.401
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 9.166 0
Peşin Ödenmiş Giderler
7 826 825
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.572 1.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.564 2.189
TOPLAM VARLIKLAR
8.471.277 6.600.590
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5.064 27.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.064 27.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 60.767 49.382
Diğer Borçlar
10.874 4.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 10.874 4.115
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 29.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 0 931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 0 931
ARA TOPLAM
76.705 110.830
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.705 110.830
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.405 5.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 21.405 5.197
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 260 936
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.665 6.133
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.370 116.963
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.372.907 6.483.627
Ödenmiş Sermaye
13 7.500.000 6.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 24.150 0
Net Dönem Karı veya Zararı
13 848.757 483.627
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.372.907 6.483.627
TOPLAM KAYNAKLAR
8.471.277 6.600.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 13.299.297 356.418 6.796.528 356.418
Satışların Maliyeti
15 -11.461.603 0 -5.103.100 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.837.694 356.418 1.693.428 356.418
BRÜT KAR (ZARAR)
1.837.694 356.418 1.693.428 356.418
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.800.335 -141.085 -779.410 -140.008
Pazarlama Giderleri
17 -20.219 0 -5.719 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 855.422 197.578 -809.026 192.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -24.689 -15.896 -6.371 -14.667
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
847.873 397.015 92.902 394.146
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
847.873 397.015 92.902 394.146
Finansman Gelirleri
0 50.370 0 50.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
847.873 447.385 92.902 444.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
884 -111.846 -1.378 -111.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-111.846 -111.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 884 -1.378
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
848.757 335.539 91.524 333.387
DÖNEM KARI (ZARARI)
848.757 335.539 91.524 333.387
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 848.757 335.539 91.524 333.387
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,11320000 0,06700000 0,06700000 0,06700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
848.757 335.539 91.524 333.387
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22 848.757 335.539 91.524 333.387
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075767
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