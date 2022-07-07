***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2. 3 AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ aşağıdaki tabloda yer almaktadırGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri