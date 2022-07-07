***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2022 15:58
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2. 3 AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ aşağıdaki tabloda yer almaktadır
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0
17:232.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 14,13
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:2317,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0479
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:2317,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0499
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:23969,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,39
|Açılış
|: 969,10
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:21
|IZFAS
|2,47
|3.282.636
|% 9,99
|
|KONYA
|1.090,50
|77.858.091
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.417.299
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|43.291.947
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|112.249.231
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|AKSGY
|2,90
|20.365.351
|% -4,29
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KZBGY
|85,85
|3.673.932
|% -3,54
|
|EUKYO
|3,24
|294.014
|% -2,99
|
|THYAO
|49,04
|3.483.156.961
|% 1,28
|
|SISE
|21,44
|1.129.901.147
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|1.104.650.490
|% -1,80
|
|TUPRS
|242,40
|993.334.470
|% -0,98
|
|SASA
|40,88
|729.387.802
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,83
|641.062.785
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,31
|630.311.375
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|306.775.756
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,07
|615.775.794
|% 2,02
|
|ISCTR
|4,52
|342.602.289
|% 1,80
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2424
|17,2708
|% 0,32
|
|Euro
|17,5719
|17,6178
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,6333
|20,7368
|% 0,84
|
|Frank
|17,6654
|17,7718
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5827
|4,6057
|% 0,23
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,54
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,00
|
|Cumhuriyet
|6.483
|6.581
|-55,00
|
|Tam
|6.494
|6.588
|-20,00
|
|Yarım
|3.179
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,72
|