***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2. 3 AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ aşağıdaki tabloda yer almaktadırGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.544,77 % 0,03Fon Yönetim Ücreti7.132,59 % 0,12Hisse Senedi Komisyonu759,45 % 0,01Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu72,49 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler61,84 % 0TOPLAM GİDERLER9.571,14 % 0,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.785.589,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043113BIST