***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
10.10.2022 12:55
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
3. 3 AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ aşağıdaki tabloda yer almaktadır
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
250 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.612,45 % 0,07
Fon Yönetim Ücreti
85.081,96 % 0,77
Hisse Senedi Komisyonu
11.489,44 % 0,1
Tahvil Bono Komisyonu
691,22 % 0,01
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
12.726,92 % 0,11
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
11.859,96 % 0,11
TOPLAM GİDERLER
129.711,95 % 1,17
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.091.546,9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069709
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,6245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0397
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6245
En Düşük
18,5241
18:0518,0818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,0818
En Düşük
18,0063
18:05996,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 996,11
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
996,45
En Düşük
992,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|235.435.633
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|72.682.676
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.909.075
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.433.666
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.903.113
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.249.647
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.178.394
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.981.573
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|241.010.198
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.179.671.938
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|SASA
|85,10
|2.729.981.315
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,31
|1.992.443.367
|% -0,23
|
|YKBNK
|8,31
|2.940.003.721
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.590.903
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.167.838.798
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.937.003.005
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5900
|18,6023
|% 0,09
|
|Euro
|18,0388
|18,0841
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,3048
|20,4066
|% -0,14
|
|Frank
|18,5330
|18,6447
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9232
|4,9479
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|-0,02
|
|Altın Gr.
|994
|995
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.682
|6.761
|-7,00
|
|Yarım
|3.256
|3.305
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.653
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR