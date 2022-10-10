***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama3. 3 AYLIK FON GİDER BİLGİLERİ aşağıdaki tabloda yer almaktadırGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri250 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.612,45 % 0,07Fon Yönetim Ücreti85.081,96 % 0,77Hisse Senedi Komisyonu11.489,44 % 0,1Tahvil Bono Komisyonu691,22 % 0,01Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu12.726,92 % 0,11Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.859,96 % 0,11TOPLAM GİDERLER129.711,95 % 1,17DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.091.546,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069709BIST