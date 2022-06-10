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***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.06.2022 12:28
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYA1PY00016
Fonun Süresi SÜRESİZ

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
ZELİHA FUNDA KAYA İstanbul Portföy - TEB Yatırım 15 Düzey 3 - Türev Araçlar

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza A Blok No:1 D:97 Sarıyer/İSTANBUL 0 212 371 18 05 0 212 371 18 01 info@a1portfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Bülent GÖRECİ Muhasebe Sorumlusu 0 212 371 18 05 info@a1portfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036680


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BIST En Aktif Hisseler13:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAVI 47,30 85.391.920 % 10,00  
SILVR 18,95 9.694.839 % 9,98  
EUREN 21,60 308.879.217 % 9,92  
UFUK 50,45 2.113.389 % 9,91  
BRKO 1,14 1.144.761 % 9,62  
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13:12 Alış Satış %  
Dolar 17,0774 17,0835 % -0,20  
Euro 18,1066 18,1314 % -0,69  
Sterlin 21,2159 21,3223 % -0,78  
Frank 17,3447 17,4492 % -0,54  
Riyal 4,5416 4,5644 % -0,42  
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13:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.843 1.843 -4,81  
Altın Gr. 1.013 1.013 -7,04  
Cumhuriyet 6.712 6.814 -80,00  
Tam 6.671 6.855 -73,72  
Yarım 3.224 3.316 -35,66  
Çeyrek 1.617 1.658 -17,83  
Gümüş.Ons 21,53 21,55 -0,16  
Gümüş Gr. 11,84 11,85 -0,13  
B. Petrol 124 124 0,68  
Seans Raporu 13:12
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