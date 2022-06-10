***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.06.2022 12:28
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYA1PY00016
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi 100
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
ZELİHA FUNDA KAYA İstanbul Portföy - TEB Yatırım 15 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza A Blok No:1 D:97 Sarıyer/İSTANBUL 0 212 371 18 05 0 212 371 18 01 info@a1portfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Bülent GÖRECİ Muhasebe Sorumlusu 0 212 371 18 05 info@a1portfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036680
BIST
13:132.579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,10
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:1317,0904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0272
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:1318,1549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1016
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:131.012,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,38
|Açılış
|: 1.012,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MAVI
|47,30
|85.391.920
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|9.694.839
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|308.879.217
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.113.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,14
|1.144.761
|% 9,62
|
|OYYAT
|62,35
|53.753.598
|% -9,44
|
|TSGYO
|6,13
|85.313.234
|% -9,19
|
|DOCO
|1.571,10
|20.570.964
|% -4,20
|
|MAGEN
|12,93
|64.776.409
|% -3,58
|
|PSGYO
|9,98
|46.281.880
|% -3,29
|
|THYAO
|48,10
|2.820.164.754
|% -0,50
|
|SISE
|22,54
|1.059.236.192
|% -1,83
|
|AKBNK
|8,68
|1.014.068.779
|% 3,70
|
|YKBNK
|4,80
|932.491.966
|% 3,23
|
|GARAN
|15,48
|875.817.726
|% 1,18
|
|YKBNK
|4,80
|932.491.966
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,67
|363.009.290
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,17
|537.368.599
|% 0,24
|
|AKBNK
|8,68
|1.014.068.779
|% 3,70
|
|TSKB
|2,46
|245.537.262
|% 2,93
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0774
|17,0835
|% -0,20
|
|Euro
|18,1066
|18,1314
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,2159
|21,3223
|% -0,78
|
|Frank
|17,3447
|17,4492
|% -0,54
|
|Riyal
|4,5416
|4,5644
|% -0,42
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-4,81
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.814
|-80,00
|
|Tam
|6.671
|6.855
|-73,72
|
|Yarım
|3.224
|3.316
|-35,66
|
|Çeyrek
|1.617
|1.658
|-17,83
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,55
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,13
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,68
|