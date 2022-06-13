***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.06.2022 17:26
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
ZELİHA FUNDA KAYA İstanbul Portföy - TEB Yatırım 15 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon D:97 Sarıyer/İSTANBUL 0 212 371 18 05 0 212 371 18 01 info@a1portfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Bülent GÖRECİ Muhasebe Sorumlusu 0 212 371 18 05 info@a1portfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036970
BIST
17:152.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -12,23
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:1517,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1379
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:1518,0617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0501
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:151.013,74
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -16,22
|Açılış
|: 1.013,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.013,59
BIST En Aktif Hisseler17:13
|EUREN
|23,76
|382.738.654
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.528.564
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.122.774
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|151.524.269
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.604.337
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.389.362
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,52
|175.537.126
|% -6,89
|
|TMSN
|30,08
|293.933.655
|% -6,35
|
|THYAO
|47,14
|5.104.035.974
|% 0,94
|
|EREGL
|31,60
|2.337.996.491
|% -4,93
|
|SISE
|22,26
|1.883.868.926
|% 0,18
|
|KRDMD
|13,27
|1.392.391.809
|% -5,15
|
|SASA
|42,82
|1.212.774.912
|% -2,59
|
|EKGYO
|2,60
|599.551.037
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|273.061.077
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,79
|873.474.039
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,05
|630.860.326
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|389.529.169
|% -2,05
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2424
|17,2524
|% 0,83
|
|Euro
|18,0279
|18,0526
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9446
|21,0497
|% -0,29
|
|Frank
|17,2779
|17,3820
|% 0,18
|
|Riyal
|4,5867
|4,6097
|% 0,87
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-44,93
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-14,25
|
|Cumhuriyet
|6.753
|6.855
|-52,00
|
|Tam
|6.721
|6.831
|-109,00
|
|Yarım
|3.299
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,95
|