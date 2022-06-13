***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev AraçlarZELİHA FUNDA KAYA İstanbul Portföy - TEB Yatırım 15 Düzey 3 - Türev Araçlarİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaMaslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza A Blok No:1 D:97 Sarıyer/İSTANBUL 0 212 371 18 05 0 212 371 18 01 info@a1portfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaBülent GÖRECİ Muhasebe Sorumlusu 0 212 371 18 05 info@a1portfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036971BIST