***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.06.2022 17:27
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.06.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036973
BIST
17:312.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -24,44
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
17:3117,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1469
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
17:3118,0417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0301
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
17:311.012,88
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -17,08
|Açılış
|: 1.012,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.012,72
BIST En Aktif Hisseler17:29
|EUREN
|23,76
|383.891.933
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.547.803
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|13.190.136
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|155.501.305
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.605.446
|% 9,91
|
|TSGYO
|5,48
|73.403.775
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|TMSN
|29,88
|304.725.002
|% -6,97
|
|GESAN
|30,50
|180.114.476
|% -6,96
|
|THYAO
|47,02
|5.230.638.666
|% 0,69
|
|EREGL
|31,40
|2.461.566.347
|% -5,54
|
|SISE
|22,16
|1.943.455.792
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,13
|1.470.171.210
|% -6,15
|
|SASA
|42,64
|1.245.242.008
|% -3,00
|
|EKGYO
|2,60
|632.392.155
|% 0,39
|
|SEGYO
|1,18
|277.096.977
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,76
|905.397.587
|% 0,21
|
|DOHOL
|4,04
|650.281.708
|% -0,25
|
|ODAS
|2,84
|399.005.482
|% -2,74
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2466
|17,2573
|% 0,86
|
|Euro
|18,0249
|18,0432
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,8807
|20,9854
|% -0,60
|
|Frank
|17,2590
|17,3630
|% 0,07
|
|Riyal
|4,5833
|4,6063
|% 0,79
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-42,78
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-16,00
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.710
|6.832
|-108,00
|
|Yarım
|3.294
|3.341
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.670
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,12
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,40
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,01
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 39 kaybederek (% -0.69 ) 2, 775
-
17:44XU100
Endeks 2, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 31, 974.00 milyon TL de
-
17:44GESAN
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 30.50 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 204 adet işlem
-
17:42CRFSA
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 36.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 497, 832 adet işlem
-
17:41KRDMA
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 417, 210 adet işlem