***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 15:36
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
ZELİHA FUNDA KAYA İstanbul Portföy - TEB Yatırım 15
17:003.999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 64,03
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:0018,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:0018,3919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0614
|Açılış
|: 18,4195
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:00987,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,67
|Açılış
|: 987,80
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:00
|FENER
|62,15
|369.885.116
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.253.697
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.428.266
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|1.089.049
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|899.876.624
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|PENTA
|70,95
|240.616.541
|% -9,87
|
|GESAN
|161,00
|1.291.767.257
|% -8,26
|
|BTCIM
|43,66
|79.778.777
|% -8,08
|
|THYAO
|100,10
|6.680.574.555
|% 2,19
|
|EREGL
|30,56
|3.342.015.250
|% 3,45
|
|SISE
|32,84
|2.661.664.214
|% 2,63
|
|KRDMD
|12,69
|2.469.050.362
|% 3,00
|
|SASA
|100,50
|2.402.824.194
|% 7,89
|
|EKGYO
|4,71
|1.697.909.008
|% 1,51
|
|YKBNK
|9,62
|1.882.759.567
|% 1,48
|
|KRDMD
|12,69
|2.469.050.362
|% 3,00
|
|ODAS
|7,62
|1.381.461.680
|% -3,91
|
|SKBNK
|1,99
|349.479.974
|% 1,53
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5992
|18,6084
|% 0,15
|
|Euro
|18,3743
|18,3919
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,0175
|21,1229
|% 0,37
|
|Frank
|18,5665
|18,6783
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9332
|4,9580
|% 0,09
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,75
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.671
|6.775
|66,00
|
|Yarım
|3.251
|3.308
|28,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,11
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,53
|91,53
|0,19
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15XU100
Endeks 4, 000 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 65, 393.00 milyon TL de
-
17:15ORCAY
Yüzde 7.14 oranında artışla 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 911, 356 adet işlem
-
17:14ISGYO
Yüzde 9.88 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 721, 111 adet işlem
-
17:13SANKO
Yüzde 6.22 oranında artışla 16.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 747, 131 adet işlem
-
17:11SASA
Yüzde 8.00 oranında artışla 100.60 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 732, 952 adet işlem