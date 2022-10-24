***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.10.2022 15:44
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi SÜRESİZ
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
ZELİHA FUNDA KAYA İstanbul Portföy - TEB Yatırım 15 Düzey 3 - Türev Araçlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073606
BIST
17:093.991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 56,09
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
17:0918,6184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
17:0918,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0335
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
17:09985,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,16
|Açılış
|: 985,31
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler17:07
|KIMMR
|8,80
|6.548.042
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|369.927.441
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.548.593
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|95.253.697
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|2.509.581
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|900.081.219
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|1.836.017
|% -9,98
|
|GESAN
|159,70
|1.307.955.034
|% -9,00
|
|PENTA
|71,75
|242.868.245
|% -8,86
|
|BTCIM
|43,88
|80.032.541
|% -7,62
|
|THYAO
|99,35
|6.893.825.426
|% 1,43
|
|EREGL
|30,38
|3.390.980.162
|% 2,84
|
|SISE
|32,62
|2.733.041.890
|% 1,94
|
|KRDMD
|12,64
|2.509.212.454
|% 2,60
|
|SASA
|100,40
|2.428.074.723
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,68
|1.752.511.269
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,53
|1.950.300.579
|% 0,53
|
|KRDMD
|12,64
|2.509.212.454
|% 2,60
|
|ODAS
|7,59
|1.403.898.579
|% -4,29
|
|SKBNK
|1,99
|354.865.717
|% 1,53
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6013
|18,6102
|% 0,16
|
|Euro
|18,3525
|18,3763
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,9741
|21,0793
|% 0,16
|
|Frank
|18,5390
|18,6507
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9327
|4,9574
|% 0,08
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-8,69
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.671
|6.775
|66,00
|
|Yarım
|3.251
|3.308
|28,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|0,07
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:22ISGYO
Yüzde 9.88 oranında artışla 8.01 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 849, 544 adet işlem
-
17:21VESTL
Yüzde 4.44 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 697, 022 adet işlem
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 65, 02 artarak (% 1.51 ) 4, 364
-
17:20
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KIMMR, DITAS
-
17:20XU100
Endeks 3, 989 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 66, 467.00 milyon TL de