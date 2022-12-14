***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.12.2022 15:30
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18 Düzey 3- Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
MEHMET TAYLAN Meksa Portföy Yönetim A.Ş.- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.-Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
MEHMET TAYLAN Genel Müdür Yard. 0 212 371 18 05 mtaylan@a1portfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087110
BIST
15:275.185
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -70,81
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.167
15:2718,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
15:2719,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0396
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
15:271.083,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.083,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler15:27
|KRDMA
|19,03
|469.264.482
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|832.362.773
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|266.093.217
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|VKING
|22,78
|11.648.747
|% 9,94
|
|GEDIK
|7,63
|27.441.718
|% -20,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|IHLAS
|1,18
|99.278.148
|% -6,35
|
|IHYAY
|1,23
|60.890.803
|% -6,11
|
|KRDMD
|18,83
|12.612.297.039
|% 0,05
|
|ASELS
|57,60
|6.254.568.088
|% -2,95
|
|THYAO
|141,70
|6.115.163.094
|% -1,60
|
|AKBNK
|17,84
|4.746.209.767
|% 2,18
|
|VAKBN
|11,12
|4.569.145.866
|% 5,40
|
|KRDMD
|18,83
|12.612.297.039
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,28
|4.282.392.557
|% 4,68
|
|SKBNK
|2,79
|1.431.266.897
|% 1,09
|
|VAKBN
|11,12
|4.569.145.866
|% 5,40
|
|YKBNK
|11,68
|4.077.276.082
|% 1,13
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6457
|18,6527
|% 0,05
|
|Euro
|19,8439
|19,8550
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,0283
|23,1438
|% 0,24
|
|Frank
|20,0133
|20,1338
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9446
|4,9694
|% 0,02
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,20
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|7.236
|7.346
|-19,00
|
|Tam
|7.277
|7.324
|-20,00
|
|Yarım
|3.524
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,68
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,20
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,47
|81,47
|0,79
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42ARASE
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 220.50 lira fiyatla işlem gören hissede 283, 577 adet işlem
-
15:41IHGZT
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 536, 423 adet işlem
-
15:40IHGZT
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 308, 423 adet işlem
-
15:38XU100
Endeks 5, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 110, 191.00 milyon TL de
-
15:38PRDGS
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 12.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 279, 508 adet işlem