***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.12.2022 15:30
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
MEHMET TAYLAN Meksa Portföy Yönetim A.Ş.- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.-Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26 Düzey 3- Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
MEHMET TAYLAN Genel Müdür Yard. 212 371 18 05 mtaylan@a1portfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087111
BIST
16:365.206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -49,97
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
16:3618,6416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
16:3619,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0267
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
16:361.083,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,55
|Açılış
|: 1.083,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler16:36
|KRDMA
|19,03
|489.242.857
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.518.734
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|464.564
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|288.423.448
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.577.608
|% -20,69
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|ARASE
|219,40
|76.287.767
|% -6,32
|
|YESIL
|4,51
|33.737.750
|% -6,24
|
|KRDMD
|18,99
|14.121.508.596
|% 0,90
|
|ASELS
|58,10
|7.508.530.839
|% -2,11
|
|THYAO
|142,10
|7.087.853.292
|% -1,32
|
|AKBNK
|17,88
|5.529.802.228
|% 2,41
|
|VAKBN
|11,19
|5.319.262.475
|% 6,07
|
|KRDMD
|18,99
|14.121.508.596
|% 0,90
|
|EKGYO
|8,19
|4.779.611.425
|% 3,54
|
|SKBNK
|2,81
|1.639.606.663
|% 1,81
|
|VAKBN
|11,19
|5.319.262.475
|% 6,07
|
|YKBNK
|11,68
|4.689.856.085
|% 1,13
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6313
|18,6416
|% -0,01
|
|Euro
|19,8301
|19,8421
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,9864
|23,1017
|% 0,05
|
|Frank
|20,0234
|20,1441
|% 0,21
|
|Riyal
|4,9452
|4,9700
|% 0,03
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,97
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.358
|-7,00
|
|Tam
|7.283
|7.331
|-13,00
|
|Yarım
|3.527
|3.584
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,22
|0,00
|
|B. Petrol
|81,40
|81,40
|0,72
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51MEGAP
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 079, 731 adet işlem
-
16:51MEGAP
Yüzde -5.81 oranında düşüşle 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 079, 731 adet işlem
-
16:50KCAER
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 152, 659 adet işlem
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 53 kaybederek (% -0.90 ) 4, 556
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKUR, OZSUB, ORMA, RALYH, DOKTA, BTCIM, BRYAT, PLTUR, OTTO, GEDIK