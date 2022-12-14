***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.12.2022 15:31
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18 Düzey 3- Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
MEHMET TAYLAN Meksa Portföy Yönetim A.Ş.- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.-Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
MEHMET TAYLAN Genel Müdür Yard. 0 212 371 18 05 mtaylan@a1portfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087113
BIST
15:155.195
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -61,61
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.167
15:1518,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
15:1519,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0517
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
15:151.083,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,61
|Açılış
|: 1.083,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler15:13
|OZSUB
|24,02
|90.323.506
|% 9,98
|
|KUYAS
|27,98
|43.534.446
|% 9,98
|
|RALYH
|48,54
|196.407.602
|% 9,97
|
|ORMA
|78,95
|1.205.488
|% 9,96
|
|OTTO
|79,50
|12.391.904
|% 9,96
|
|GEDIK
|7,63
|27.434.050
|% -20,69
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|KONTR
|170,90
|319.908.163
|% -6,36
|
|PNLSN
|35,96
|51.192.278
|% -6,11
|
|ARASE
|220,00
|60.589.526
|% -6,06
|
|PGSUS
|475,90
|1.131.976.670
|% 0,83
|
|ODAS
|11,54
|688.109.500
|% -3,43
|
|KZBGY
|27,20
|556.371.988
|% 4,94
|
|OYAKC
|20,26
|549.442.904
|% 1,60
|
|SMRTG
|100,60
|543.443.690
|% -5,09
|
|PEKGY
|3,60
|229.623.822
|% 0,56
|
|ODAS
|11,54
|688.109.500
|% -3,43
|
|IHLGM
|1,46
|75.951.123
|% -2,67
|
|HLGYO
|6,00
|287.592.163
|% 2,39
|
|HDFGS
|3,72
|107.810.043
|% -0,80
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6440
|18,6519
|% 0,05
|
|Euro
|19,8556
|19,8646
|% 0,25
|
|Sterlin
|23,0129
|23,1283
|% 0,17
|
|Frank
|20,0079
|20,1285
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9442
|4,9689
|% 0,01
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,51
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.083
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|7.236
|7.346
|-19,00
|
|Tam
|7.274
|7.320
|-24,00
|
|Yarım
|3.523
|3.579
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.767
|1.789
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,46
|81,46
|0,78
|