***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.12.2022 15:33
***YYZ*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ZEYNEP GÜLEÇ BULUT 18 Düzey 3- Türev Araçlar
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
BARIŞ BÜYÜKDEMİR A1 Capital Yatırım Menkul Değerler 20 Düzey 3 - Türev Araçlar
MEHMET TAYLAN Meksa Portföy Yönetim A.Ş.- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.-Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 26 Düzey 3 - Türev Araçlar
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
MEHMET TAYLAN Genel Müdür Yard. 0 212 371 18 05 mtaylan@a1portfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087125
BIST
17:375.195
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -61,29
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:3718,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:3719,8698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0544
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:371.085,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.085,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:37
|KRDMA
|19,03
|491.251.911
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.945.921
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|295.369.841
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|498.248
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|DGNMO
|9,02
|112.163.841
|% -8,15
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|YESIL
|4,49
|39.327.117
|% -6,65
|
|KRDMD
|18,83
|15.118.591.567
|% 0,05
|
|ASELS
|57,60
|8.021.513.292
|% -2,95
|
|THYAO
|140,70
|7.848.628.983
|% -2,29
|
|AKBNK
|17,79
|5.885.594.686
|% 1,89
|
|VAKBN
|11,20
|5.688.961.907
|% 6,16
|
|KRDMD
|18,83
|15.118.591.567
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,12
|5.171.825.042
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,81
|1.707.968.761
|% 1,81
|
|VAKBN
|11,20
|5.688.961.907
|% 6,16
|
|YKBNK
|11,65
|4.994.177.869
|% 0,87
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6360
|18,6480
|% 0,03
|
|Euro
|19,8548
|19,8698
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,9800
|23,0952
|% 0,02
|
|Frank
|20,0165
|20,1371
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% -0,03
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.286
|7.335
|-9,00
|
|Yarım
|3.528
|3.586
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.792
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,06
|
|B. Petrol
|82,05
|82,05
|1,37
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:51KATMR
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 671, 853 adet işlem
-
17:50TUREX
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 698 adet işlem
-
17:49FRIGO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 10.01 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 989, 023 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, BIMAS, SASA
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, ISCTR, VESTL